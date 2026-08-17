Chauffeurs die over Merwedebrug rijden direct het haasje: 'Meteen betalen'
Politie en Rijkswaterstaat voeren sinds maandagochtend voor het eerst fysieke controles uit om het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug te handhaven. Dit betekent dat vrachtwagenchauffeurs van de weg worden gehaald en een boete krijgen wanneer ze het verbod om over de brug te rijden negeren.
Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de brug rijden omdat deze verzwakt is. Er zijn eerder al flitscamera's neergezet om de regel te handhaven en er staan borden met waarschuwingen in wel tien verschillende talen. Toch rijden er nog steeds vrachtwagen over de brug die Brabant met Zuid-Holland verbindt.
"95 procent van de chauffeurs houdt zich aan de regel en vermijdt de brug. Toch rijden nog honderden zware voertuigen over de weg. Vandaag doen we ons best om die aan te pakken", meldt een politiewoordvoerder.
Vanwege internationale regelgeving kunnen alleen voertuigen met kentekens van binnen de Europese Unie via het camerasysteem een boete krijgen. Tijdens de fysieke actie komt daar verandering in en worden ook vrachtwagen- en buschauffeurs met kentekens van buiten de Europese Unie beboet.
"Chauffeurs van buiten de EU moeten direct betalen met de pinpas."
"Chauffeurs van buiten de Europese Unie moeten de boete direct betalen met de pinpas", weet een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De boete bedraagt 500 euro exclusief administratiekosten.
De chauffeurs die maandag toch over de Merwedebrug rijden krijgen een stopteken en worden naar een afrit of carpoolplek geleid. "Ik verwacht daarom dat het verkeer geen last zal hebben van de handhavingsactie", zegt de politiewoordvoerder. De actie duurt tot en met vrijdag.
Honderden boetes
In de eerste twee weken na het ophangen van de camera's zijn er 2236 boetes uitgeschreven, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau maandag aan Omroep Brabant. Hoeveel boetes er in totaal zijn uitgeschreven voor het negeren van het vrachtwagenverbod is niet bekend.
Door de handhavingsactie is carpoolplaats Sleeuwijk/Werkendam bij de Tol gesloten van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus.
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