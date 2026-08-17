Chauffeurs die over Merwedebrug rijden direct het haasje: 'Meteen betalen'

Politie en Rijkswaterstaat voeren sinds maandagochtend voor het eerst fysieke controles uit om het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug te handhaven. Dit betekent dat vrachtwagenchauffeurs van de weg worden gehaald en een boete krijgen wanneer ze het verbod om over de brug te rijden negeren.

Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de brug rijden omdat deze verzwakt is. Er zijn eerder al flitscamera's neergezet om de regel te handhaven en er staan borden met waarschuwingen in wel tien verschillende talen. Toch rijden er nog steeds vrachtwagen over de brug die Brabant met Zuid-Holland verbindt.

"95 procent van de chauffeurs houdt zich aan de regel en vermijdt de brug. Toch rijden nog honderden zware voertuigen over de weg. Vandaag doen we ons best om die aan te pakken", meldt een politiewoordvoerder.