Opnieuw pinguïns overleden in Beekse Bergen na ziekteverschijnselen

In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn opnieuw Afrikaanse pinguïns overleden, dat bevestigt de dierentuin dinsdag. Volgens online dierentuinmagazine ZooFlits zouden er sinds begin juni veertien pinguïns zijn overleden, maar over exacte aantallen laat de Beekse Bergen zich niet uit. De overgebleven pinguïns in het park worden voorlopig opnieuw binnen gehouden.

Het is nog niet bekend waaraan de pinguïns zijn overleden. Wel zijn opnieuw ziekteverschijnselen vastgesteld, zo bevestigt de Beekse Bergen na berichtgeving van Zooflits.

Ook afgelopen winter ging het mis met de pinguïns. In december werden de dieren vanwege een darminfectie en de winterkou achter schermen geplaatst. In totaal stierven toen 39 dieren. Niet bij alle pinguïns werd dezelfde ziekte vastgesteld.

In juni keerden de overgebleven pinguïns terug naar hun buitenverblijf. Ook werden acht vrouwtjes vanuit Burgers' Zoo naar Beekse Bergen verhuisd. Zij moesten de groep aanvullen en zorgen voor een betere verdeling tussen mannetjes en vrouwtjes.