Opnieuw pinguïns overleden in Beekse Bergen na ziekteverschijnselen
In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn opnieuw Afrikaanse pinguïns overleden, dat bevestigt de dierentuin dinsdag. Volgens online dierentuinmagazine ZooFlits zouden er sinds begin juni veertien pinguïns zijn overleden, maar over exacte aantallen laat de Beekse Bergen zich niet uit. De overgebleven pinguïns in het park worden voorlopig opnieuw binnen gehouden.
Het is nog niet bekend waaraan de pinguïns zijn overleden. Wel zijn opnieuw ziekteverschijnselen vastgesteld, zo bevestigt de Beekse Bergen na berichtgeving van Zooflits.
Ook afgelopen winter ging het mis met de pinguïns. In december werden de dieren vanwege een darminfectie en de winterkou achter schermen geplaatst. In totaal stierven toen 39 dieren. Niet bij alle pinguïns werd dezelfde ziekte vastgesteld.
In juni keerden de overgebleven pinguïns terug naar hun buitenverblijf. Ook werden acht vrouwtjes vanuit Burgers' Zoo naar Beekse Bergen verhuisd. Zij moesten de groep aanvullen en zorgen voor een betere verdeling tussen mannetjes en vrouwtjes.
Acht vrouwtjes
Volgens bronnen van het dierentuinmagazine zouden inmiddels opnieuw minstens veertien pinguïns zijn overleden, onder wie alle acht nieuw aangekomen vrouwtjes.
Beekse Bergen wil niet delen hoeveel pinguïns deze zomer zijn gestorven, maar bevestigt tegenover Omroep Brabant dat onder de dode pinguïns ook dieren waren die uit Burgers' Zoo kwamen.
"Ondanks heel veel onderzoeken, hebben we nog geen concrete oorzaak voor de ziekteverschijnselen. De dieren zijn voor alle bekende ziektes behandeld en we hebben extra aandacht besteed aan factoren zoals voeding, gedrag en leefomgeving", schetst de woordvoerder van het park. "We zijn met dierenartsen en externe deskundigen verdere opties aan het bekijken." Ze benadrukt dat het een vervelende situatie is voor het dierenpark.
Volgens Zooflits zouden er nu nog minder dan vijftien pinguïns over zijn.
Darminfectie
Het buitenverblijf van de pinguïns Hilvarenbeek blijft voorlopig leeg. De dieren blijven achter de schermen. Of en wanneer ze weer naar buiten kunnen, is nog niet bekend. "Pas als we weten wat de oorzaak is, kunnen we beslissen wat de vervolgstappen zijn."
In 2025 stierven veertien pinguïns. Door de darminfectie afgelopen winter overleden nog eens 39 dieren. Niet alle dieren waren geïnfecteerd met dezelfde ziekte. De dierentuin plaatste onlangs een anti-muggensysteem om te voorkomen dat de dieren door muggen ziek werden.