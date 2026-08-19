Els was de eerste presentator van Omroep Brabant: 'Ze wilden een vrouw'

Na dagen en dagen oefenen was het eindelijk zover. Op woensdag 1 september 1976 ging er in een voormalige kerk aan de Heggeranklaan in Eindhoven een microfoon open en klonken de legendarische woorden: "Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven." Els van Essen presenteerde die radio-uitzending en zit nog vol herinneringen.

"Ze hebben er heel lang over gedaan om iemand te vinden want ze wilden een vrouw. Die journalisten waren allemaal mannen. En natuurlijk wilden ze óók nog iemand met een zachte g", vertelt Els enthousiast. De omroep was in die tijd helemaal vanuit het niets opgebouwd. Zelfs de muziek werd gewoon in de stad gehaald: "We gingen naar de platenzaak van Van Leest. Dan stonden we in die bakken te grabbelen." Die allereerste uitzending, bijna 50 jaar geleden, herinnert Els zich nog goed. Ze was toen 26. "Het was echt superspannend. Harmen Siezen van het 8 uur journaal liep er ook nog rond. Maar het ging goed!" Els vertelt dat ze altijd de rust zelve was. "Als ik achter de microfoon zat, kon alles om me heen ontploffen."

De eerste radiostudio in 1976

In 1993 kwam er een einde aan haar werk bij de omroep. Haar man kreeg een baan aangeboden in Hamburg en dat avontuur ging het gezin aan. In eerste instantie voor een paar jaar, maar ze woont er nu nog steeds. Els: "Er bleek ook nog een leven na Omroep Brabant te zijn. Ik ben uiteindelijk in het onderwijs terechtgekomen waar ik jarenlang Nederlands heb gegeven op de Internationale School." Ook deed ze vertaalwerk voor bijvoorbeeld de politie of rechtbanken. Bijna een halve eeuw later klonk haar stem deze week weer door de Brabantse ether, toen ze afgelopen maandagochtend de stembus voor de Top 1976 mocht openen. Els genoot hoorbaar: "Ik vind het ontzettend leuk om weer eens wat van Omroep Brabant te horen. Als je dat getal 50 hoort dan denk je, jeetje wat een lange tijd!" In dit fragment hoor je de iconische eerste woorden van Els van Essen:

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De Top 1976 op Omroep Brabant Wie jarig is, trakteert en daarom geeft Omroep Brabant dit jaar een extra groot muzikaal cadeau aan de luisteraars: de Top 1976. Het publiek mag stemmen op de 1976 mooiste liedjes allertijden uit de pophistorie. Van Adele tot Queen en van Guus Meeuwis via Fleetwood Mac naar DJ Tiësto. Breng hier je stem uit en luister vanaf 1 september naar de lijst. Hier lees je wat je nog meer kunt verwachten van onze verjaardag.