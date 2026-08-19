Hakenkruizen en leuzen bij tegenstanders asielopvang Engelen: 'Racisten'

Hakenkruizen en leuzen zijn de afgelopen maanden op de stoep bij tegenstanders van een asielopvang in Engelen gespoten. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. ‘Racisten’, ‘fascist’ en ‘Fuck Defend’ werd onder andere voor huizen met een anti-azc poster op straat gespoten. Politie en gemeente willen er niet veel over kwijt, maar ze geven aan ervan op de hoogte te zijn.

Aan de Beverspijken in Engelen komen mogelijk vijftig minderjarige asielzoekers. Dat zorgt al maanden voor onrust, protesten en intimidaties in het dorp. Zo waren er eind juli bekladdingen en vernielingen van huizen en auto’s van inwoners die zich niet openlijk hadden uitgesproken tegen de asielopvang.

Tientallen bekladdingen

Maar ook eerder blijken er al bekladdingen te zijn geweest, juist bij tegenstanders van de opvang. Niet op huizen en auto’s, maar voor hun deur op de stoep. Hakenkruizen en leuzen als ‘racisten’, ‘fascist’ en ‘Fuck Defend’ zijn met witte graffiti gespoten bij huizen in onder andere De Vutter, De Bloemendaal en De Meerheuvel in Engelen. Ook een reclamebord van een tegenstander van de beoogde asielopvang, een bord bij de lokale voetbalclub, moest het ontgelden.

Een en ander blijkt uit gesprekken met inwoners van Engelen die Omroep Brabant heeft gevoerd en uit foto’s en resten van bekladdingen die Omroep Brabant heeft gezien. De politie en de gemeente Den Bosch willen er niet veel over kwijt. “Meldingen daarover zijn bij ons niet bekend”, zegt een woordvoerder van de gemeente in eerste instantie. Maar als we doorvragen, zegt hij: “We weten er wel van. Maar nu is alles weggehaald en verder gaan we er niet op in.”