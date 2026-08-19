Hakenkruizen en leuzen bij tegenstanders asielopvang Engelen: 'Racisten'
Hakenkruizen en leuzen zijn de afgelopen maanden op de stoep bij tegenstanders van een asielopvang in Engelen gespoten. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. ‘Racisten’, ‘fascist’ en ‘Fuck Defend’ werd onder andere voor huizen met een anti-azc poster op straat gespoten. Politie en gemeente willen er niet veel over kwijt, maar ze geven aan ervan op de hoogte te zijn.
Aan de Beverspijken in Engelen komen mogelijk vijftig minderjarige asielzoekers. Dat zorgt al maanden voor onrust, protesten en intimidaties in het dorp. Zo waren er eind juli bekladdingen en vernielingen van huizen en auto’s van inwoners die zich niet openlijk hadden uitgesproken tegen de asielopvang.
Tientallen bekladdingen
Maar ook eerder blijken er al bekladdingen te zijn geweest, juist bij tegenstanders van de opvang. Niet op huizen en auto’s, maar voor hun deur op de stoep. Hakenkruizen en leuzen als ‘racisten’, ‘fascist’ en ‘Fuck Defend’ zijn met witte graffiti gespoten bij huizen in onder andere De Vutter, De Bloemendaal en De Meerheuvel in Engelen. Ook een reclamebord van een tegenstander van de beoogde asielopvang, een bord bij de lokale voetbalclub, moest het ontgelden.
Een en ander blijkt uit gesprekken met inwoners van Engelen die Omroep Brabant heeft gevoerd en uit foto’s en resten van bekladdingen die Omroep Brabant heeft gezien. De politie en de gemeente Den Bosch willen er niet veel over kwijt. “Meldingen daarover zijn bij ons niet bekend”, zegt een woordvoerder van de gemeente in eerste instantie. Maar als we doorvragen, zegt hij: “We weten er wel van. Maar nu is alles weggehaald en verder gaan we er niet op in.”
Actiegroep Defend United, een groep die op veel plekken de boventoon voert in discussies rond asielopvang, laat in een interview met Omroep Brabant weten dat de bekladdingen al sinds mei spelen. Er zijn er volgens de groep tientallen geweest. “Het komt zwaar over”, zegt Gradus van Defend United. “We worden weggezet als nazi’s en fascisten. Het zijn linkse malloten die dat doen. Aangifte doen we niet, het wordt toch niet opgepakt.” Toch zou een aantal inwoners wel aangifte hebben gedaan en zijn er meldingen gedaan bij de wijkagent. Hier wil de politie verder niet op ingaan.
Defend United veroordeelt eerdere bekladdingen
Eind juli waren er bekladdingen en vernielingen bij mensen die zich niet actief hadden uitgesproken tegen een azc. ‘Hoer’, ‘stink teef’ en ‘links dood’ werd onder meer op huizen en auto’s gespoten.
Voor het eerst laat Defend United zich ook uit over die bekladdingen in Engelen en Bokhoven. “Als ze bij ons in de groep zitten en bewezen wordt dat ze het gedaan hebben, gaan ze uit Defend”, zegt Gradus. Hij snapt een reactie na de eerdere hakenkruizen en leuzen, maar keurt de bekladdingen en vernielingen af.
Of de twee verdachten die vorige week voor de bekladdingen in juli werden opgepakt bij Defend United horen, laat Gradus in het midden. Uit gesprekken die Omroep Brabant had met inwoners uit Engelen is wel duidelijk geworden dat eerder onder andere een hakenkruis voor het huis van de twee verdachten is gespoten.
Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.