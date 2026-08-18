Deze focusflitser is terug van weggeweest, zo bepaalt het OM waar hij staat

Automobilisten op de N329, de Graafsebaan in Oss, hebben afgelopen week wellicht verbaasd opgekeken. Een lucratieve focusflitser achter een tankstation bleek nadat deze enkele maanden weg was, opeens weer terug. Hoe kan het dat zo'n flitser opnieuw op precies dezelfde plek verschijnt?

Door de verdekte opstelling slingerde die behoorlijk wat bestuurders op de bon. Maar liefst 3044 automobilisten werden op heterdaad betrapt met hun telefoon in de hand en kregen een blauwe brief op de mat.

Niet veel later werd achter het TotalEnergies-tankstation ook nog een focusflitser neergezet. Een focusflitser kijkt alleen of een bestuurder een elektronisch apparaat in de hand heeft. Snelheidsovertredingen meet de paal niet.

Voor wie regelmatig over de Weg van de Toekomst rijdt, zoals de N329 ook wel heet, zijn flitspalen geen onbekend gezicht. Eind vorig jaar werden langs de weg drie vaste flitspalen geïnstalleerd. De weg moest veiliger worden, zo stelde het Openbaar Ministerie (OM). Er zouden levensgevaarlijke situaties ontstaan doordat automobilisten te hard rijden en bovendien geregeld door rood rijden bij een van de kruispunten.

Een aantal maanden terug verdween de flitser ineens als sneeuw voor de zon. Maar wie dacht dat de telefoon voortaan wel weer voor dat ene appje uit de broekzak kon worden gehaald, komt bedrogen uit. Afgelopen week bleek de paal terug van weggeweest.

Wie bepaalt waar een focus- of flexflitser komt?

Het Openbaar Ministerie stelt een lijst op met mogelijke locaties voor flitspalen. Daarbij gaat het zowel om focusflitsers als flexibele flitspalen. Het zijn vooral plekken die voor het OM een doorn in het oog zijn, bijvoorbeeld omdat er veel snelheidsovertredingen plaatsvinden of omdat er veel of ernstige ongelukken gebeuren.

Die lijst wordt gemaakt op basis van informatie van de politie. Dat geldt ook voor vaste flitspalen. Zo werd de N329 al eerder in 2025 versierd met drie vaste flitspalen langs de weg.

Ook Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies kunnen een duit in het zakje doen. Zij kunnen bij de politie plekken aandragen waar ze graag een (focus)flitser zouden zien.

Hoe lang kan zo'n flitspaal blijven staan?

Sinds 2021 maakt de politie gebruik van een zogenoemde MONOcam om appers, bellers en swipers in het verkeer op te sporen. Zo'n camera bleef vaak maar enkele uren op dezelfde plek staan. Bovendien moest er altijd een agent bij aanwezig zijn.

Sinds de invoering van de focusflitser vorig jaar is dat veranderd. Die paal kan langere tijd op dezelfde plek blijven staan. De flitsers wisselen vaak tussen een aantal plekken en keren vrijwel altijd weer terug.

Hoe kan het dat de flitser er weer staat?

Omdat het OM werkt met een lijst van goedgekeurde locaties. Volgens een woordvoerder van het OM heeft rouleert een focusflitser tussen drie à vier plekken. Op dit moment staan er in Nederland rond de veertig van dat soort palen.



Volgens de woordvoerder is het terugkomen van flitspalen op de zelfde plek belangrijk om het gedrag in het verkeer te peilen. "Zo kunnen we zien of het aantal overtredingen terugloopt."