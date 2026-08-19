Defend United bestaat één jaar: het begon op de kermis van Den Bosch

Ze voeren de boventoon in discussies rond azc’s door heel Nederland: Defend United. Een jaar geleden opgericht na ongeregeldheden op de kermis in Den Bosch. Nu hebben ze afdelingen door heel het land en staan de Defend-groepen op de radar van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). “Komen we intimiderend over? Prima, dan hebben we ons werk goed gedaan”, vertellen twee kopstukken in een gesprek met Omroep Brabant.

In een hotel aan de rand van Den Bosch willen de twee kopstukken van Defend United en Defend Den Bosch afspreken. Gradus en Marinus, twee schuilnamen, ze zitten onder de tattoos, zijn beiden ondernemer en rooms-katholiek. Ze wonen in Den Bosch, maar niet in Engelen waar een beoogde opvang voor minderjarige asielzoekers moet komen. Hoe begon Defend United Den Bosch?

“Wij zijn geen racisten”, beginnen de twee mannen. “Wij strijden voor cultuurbehoud, voor de boeren, de woonwagenbewoners en het asielbeleid is ons grootste punt.” Toch staat het stempel racist op Defend United. “Van dat stempel raken we niet meer af.” Op hun social media zetten ze zich dan ook heel hard af tegen asielzoekers, linkse-activisten én de media. Alleen partijen en aanhangers van bijvoorbeeld de PVV en FVD zijn in de ogen van Defend ‘goed’. Onrust in de Bossche binnenstad is een jaar geleden de aanleiding om Defend Den Bosch op te richten. Een groep van 27 Syrische jongeren veroorzaakte wekenlang overlast. Vechtpartijen, mishandelingen en meisjes die werden bekogeld met stenen en flessen, de incidenten stapelden zich op.

Leden van Defend United Den Bosch (foto: Defend United).

Tijdens de kermis eind augustus vorig jaar zijn de twee mannen er helemaal klaar mee en doen ze een oproep onder vrienden. “We hebben toen een burgerwacht gecreëerd om ónze mensen veilig te houden. Maar de asielzoekers lieten zich niet zomaar wegsturen en dus zijn er toen over en weer wat klappen uitgedeeld”, blikken ze terug. Na de kermis blijkt Defend Den Bosch en daarna Defend United een blijvertje. Op dit moment zijn er 25 actieve groepen, de mannen noemen het ‘chapters’, zoals in Coevorden, Eindhoven en Heerlen. Hoe houden ze controle op 25 chapters?

“Al deze chapters zitten in een groepsapp waar wij grip op hebben”, vertelt Gradus terwijl hij laat zien dat hij in elke lokale appgroep zit en meeleest. Elk chapter krijgt een reglement waar ze zich aan moeten houden tijdens demonstraties. “Ze mogen overal in het land deelnemen aan demonstraties, daarvoor is geen toestemming nodig. Maar staan ze in kleding van Defend en komen ze negatief in beeld, dan worden ze daarop aangesproken en in het ergste geval gaan ze uit de groep”.

Protestborden in Engelen (foto: ANP).

Volgens Gradus zijn er al enkele chapters uit de groep gezet omdat ze negatief in beeld waren. Ook zijn er groepen onder een andere naam verdergegaan na een meningsverschil. Hij noemt Defend Staphorst als voorbeeld.

Wat is hun blik op vluchtelingen?

“Vluchtelingen zijn zeer zeker welkom, mits het nodig is”, gaat Gradus verder. “En ze moeten de normen en waarden van een land respecteren.” Zowel Gradus als Marinus erkennen dat het een tweestrijd is: wie is nou een ‘echte’ asielzoeker en wie een gelukszoeker? “Echte hulpbehoevenden omarm ik, maar gelukszoekers die spugen in je gezicht, homo’s uitschelden en zich niet aan ons aanpassen mogen terug.” En die 'gelukszoekers' komen volgens de twee mannen van Defend naar Engelen, daar zijn de twee van overtuigd. “Er komen jonge losgeslagen jongens uit Eritrea, Somalië en Syrië. Die zijn niet te hanteren.” Die conclusies trekken ze zelf na eerdere incidenten in de buurt, zoals de ongeregeldheden op de kermis. Defend United veroordeelt bekladdingen

Uit een aantal gesprekken van Omroep Brabant met bewoners in Engelen, en ook met de mannen van Defend United, blijkt dat hun grootste pijnpunt de communicatie vanuit de gemeente is. De plannen voor de asielopvang waren er in oktober 2024 al, maar pas in april 2026 werden die openbaar gemaakt. Dat zorgt voor veel frustratie en boosheid. De hele situatie zorgt voor heftige demonstraties, onrust en intimidaties. Zo waren er bekladdingen en vernielingen van huizen en auto’s van mensen die zich niet actief hadden uitgesproken tegen de asielopvang. Maar eerder al blijken er ook bekladdingen te zijn geweest bij tegenstanders van de opvang in Engelen. Hakenkruizen en leuzen zoals ‘racisten’ en ‘Fuck Defend’ werden op stoepen gespoten.

Meer over de bekladdingen: Hakenkruizen en leuzen bij tegenstanders asielopvang Engelen: 'Racisten'

Voor het eerst laat Defend United zich in het gesprek met Omroep Brabant uit over de bekladdingen van huizen en auto's in Engelen en Bokhoven. “Als ze bij ons in de groep zitten en bewezen wordt dat ze het gedaan hebben, gaan ze uit Defend”, zegt Gradus vastberaden. Hij snapt een reactie na de eerdere hakenkruizen en leuzen, maar keurt de bekladdingen en vernielingen af. Hoe gevaarlijk zijn de Defend-groepen?

“Ik weet dat ze in Den Haag bang zijn voor ons, maar wij plegen geen aanslagen. Komen we intimiderend over? Prima, dan hebben we ons werk goed gedaan. Maar we gebruiken geen geweld.” Dat laatste is niet helemaal waar, tijdens de kermis in Den Bosch zijn er klappen gevallen. De ME moest zelfs in actie komen om te zorgen dat het niet escaleerde.

NCTV over Defend United

De Defend-groepen staan inmiddels ook op de radar van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Uit een rapport blijkt dat ze op dit moment niet worden gezien als gecoördineerd rechts-extremisme. Maar de verspreiding van rechts-extremistische propaganda en desinformatie via dit soort groepen kan wel bijdragen tot normalisering van het gedachtegoed, zo schrijft de NCTV in hun laatste rapport. “Zij proberen op een geweldloze manier invloed uit te oefenen op de samenleving. Dit betekent echter niet dat deze geweldloze wijze niet kan leiden tot geweld; geweldsbereide rechts-extremisten en sympathisanten kunnen zich gesterkt voelen in hun handelen wanneer zij merken dat hun denkbeelden breder in de samenleving gedragen worden.”