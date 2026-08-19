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OM: tractorbestuurders die op de snelweg rijden moeten worden aangepakt

Vandaag om 18:18 • Aangepast vandaag om 21:12
Boeren protesteren op de A16 bij de Moerdijkbrug (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Boeren protesteren op de A16 bij de Moerdijkbrug (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Bestuurders van tractoren die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk aangepakt moeten worden. Datzelfde geldt bij het afplakken van kentekens. Dat is de lijn waar de politie en Openbaar Ministerie (OM) voor hebben gekozen in afstemming met gemeenten. Dat zegt een woordvoerder van het Parket-Generaal van het OM woensdag.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Na een dodelijk ongeluk op vrijdag is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de overheid zou moeten handelen. Politie Oost-Brabant zei op donderdag dat ze niet zou optreden tegen landbouwvoertuigen op de snelweg.

Verduidelijking
Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op. Maar het demonstratierecht kan reden zijn om dit toch toe te laten.

In een bericht op woensdag schrijft het OM dat dit alleen het geval zou moeten zijn als het is aangemeld bij en goedgekeurd door een burgemeester. Dit is "geen verandering, maar een verduidelijking van de landelijke lijn", zegt de woordvoerder.

Het blijft zo dat politie, burgemeesters en OM per situatie kijken wat nodig en passend is. Het OM wenst dat er landelijk meer eenheid komt in hoe er wordt opgetreden, zegt de woordvoerder.

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