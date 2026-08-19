Trein ramt auto op onbewaakte spoorwegovergang, bestuurder met schrik vrij

Een trein heeft woensdagavond een auto geramd op een onbewaakte spoorwegovergang op de Apolloweg in Moerdijk. De bestuurder raakte niet gewond en kwam met de schrik vrij.

De wagons werden geduwd door de locomotief op het industriespoor, dat richting de haven van Moerdijk loopt. Het gaat om een onbewaakte spoorwegovergang zonder slagbomen. Er staan wel waarschuwingsborden bij de overgang.

De brandweer werd in eerste instantie opgeroepen voor het ongeluk, maar kon terugkeren naar de kazerne. De auto kon zelfstandig van het spoor worden gereden. De politie heeft de verklaring van de machinist en automobilist opgenomen.

Eerder mis bij onbewaakte overgang

Op eenzelfde soort onbewaakte spoorwegovergang voor goederentreinen in Hoge Zwaluwe ging het in augustus 2024 vreselijk mis. De 25-jarige machinist Lars Bussing kwam toen om het leven toen hij buiten op de kop van de trein stond en tussen de trein en een vrachtwagen terechtkwam.

Na dat ongeluk werd een groot onderzoek opgestart. ProRail liet destijds weten dat er in ons land zo’n vijfhonderd van dit soort onbewaakte overgangen waren. Op die overgangen gebeuren regelmatig ongelukken en jaarlijks vallen er een tot twee doden.

Maatregelen

De conclusie van het onderzoek was dat de betrokken partijen min of meer wisten dat de situatie niet ideaal was, maar dat er niks aan werd gedaan. Dat kwam vooral door ecologische en financiële afwegingen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail na het ongeluk duidelijke keuzes te maken om de veiligheid voor machinisten en weggebruikers te verbeteren. ProRail en DB Cargo namen zelf na het ongeluk enkele maatregelen.