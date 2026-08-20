Maarten van der Weijden vervolgt zwemtocht na dagje rust door ziekte

Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Woensdag moest de zwemmer uit Vught die onderbreken door misselijkheid en buikklachten.

Op onder meer zijn Instagrampagina is te zien dat Van der Weijden weer is gaan zwemmen. "Hij is nog niet topfit, maar gaat het proberen", staat op de website van de stichting van de 45-jarige zwemmer.

Met zijn 'langste zwemtocht tot nu toe' zamelt Van der Weijden geld in voor het Prinses Máxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag met zwemmen in zijn woonplaats Vught en eindigt in Utrecht. In de steden waar hij langskomt, staan volwassenen die als kind kanker hebben overleefd.

Al eerder zette de voormalig openwaterzwemmer, olympisch kampioen en wereldkampioen, zich in voor kanker. Zelf herstelde hij volledig van die ziekte.