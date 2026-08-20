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Maarten van der Weijden vervolgt zwemtocht na dagje rust door ziekte

Vandaag om 07:25 • Aangepast vandaag om 08:51
Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer verder gaan zwemmen (foto: ANP).
Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer verder gaan zwemmen (foto: ANP).

Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Woensdag moest de zwemmer uit Vught die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. 

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Op onder meer zijn Instagrampagina is te zien dat Van der Weijden weer is gaan zwemmen. "Hij is nog niet topfit, maar gaat het proberen", staat op de website van de stichting van de 45-jarige zwemmer.

Met zijn 'langste zwemtocht tot nu toe' zamelt Van der Weijden geld in voor het Prinses Máxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag met zwemmen in zijn woonplaats Vught en eindigt in Utrecht. In de steden waar hij langskomt, staan volwassenen die als kind kanker hebben overleefd.

Al eerder zette de voormalig openwaterzwemmer, olympisch kampioen en wereldkampioen, zich in voor kanker. Zelf herstelde hij volledig van die ziekte.

Dit zijn alle steden op de route van de 22-stedentocht:

Vught, Den Bosch, Oisterwijk, Tilburg, Oosterhout, Breda, Geertruidenberg, Waalwijk, Heusden, Woudrichem, Gorinchem, Vianen, Ameide, Nieuwpoort, Schoonhoven, Ammerstol, Haastrecht, Gouda, Woerden, Montfoort, IJsselstein en uiteindelijk Utrecht. 

Andere uitdagingen
Het is overigens niet de eerste extreme uitdaging die Van der Weijden aangaat. Zo zwom hij al eens 32 uur tegen de stroom in en deed hij eerder een Elfstedenzwemtocht en een Elfstedentriatlon. Deze zwemactie is volgens hem zijn laatste.

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