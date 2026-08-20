Milou (17) koos voor euthanasie: docu genomineerd voor Televizier-Ring
De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring, in de categorie Impact. In de documentaire wordt het verhaal vertelt van de 17-jarige Milou Verhoof uit Bavel. Na jaren vechten tegen haar psychische klachten, verdriet en pijn koos ze voor euthanasie. "Bijzonder", noemt moeder Mireille, de nominatie.
Het verhaal van Milou is samen met negen andere televisieprogramma's en documentaires een van de kanshebbers voor de Gouden Televizier-Ring Impact. Deze prijs wordt sinds 2022 uitgereikt aan programma's en tv-momenten die een bijzondere invloed hebben gehad op de samenleving.
Er kan tot dinsdag 15 september gestemd worden op de tien kanshebbers. Uiteindelijk blijven er drie genomineerden over die bij de uitreiking zijn in Theater Carré op donderdag 8 oktober.
'Debat laait weer op'
"Bijzonder, veelzeggend nieuws in deze tijd waarin het debat net weer opnieuw oplaait", reageert de moeder van Milou. Het zijn bewogen tijden voor de familie. Deze week bleek in de rechtbank in Den Haag dat haar ouders doodswensen ontvangen en bij hun huis worden bedreigd na de documentaire.
Documentaire 'Milou's strijd gaat door'
In de documentaire Milou's strijd gaat door (2023) vertellen niet alleen haar ouders en vrienden, maar ook Milou zelf, over wat haar is overkomen. Met kunstmatige intelligentie (AI) is haar stem nagemaakt, waardoor ze fragmenten uit haar dagboek 'voorleest'.
Je kunt de documentaire gratis en zonder account bekijken op Brabant+ bekijken.
De rechtszaak draait om een brief van veertien psychiaters en artsen aan het Openbaar Ministerie (OM). Daarin uitten zij zorgen over de euthanasie van Milou in 2023 en werd de mogelijkheid genoemd van een verkennend strafrechtelijk onderzoek. Daarbij zou onder meer gekeken kunnen worden naar de invloed van haar ouders en behandelaars op haar keuze voor euthanasie. De euthanasie was eerder door de regionale toetsingscommissie als zorgvuldig beoordeeld.
Namen vrijgeven
De ouders van Milou eisen dat het OM de namen vrijgeeft van acht artsen en psychiaters die de brief schreven en anoniem willen blijven. Zij willen de medici juridisch kunnen aanspreken. “Als ouder je kind verliezen en voor altijd moeten missen is het ergste wat je kan overkomen. Als ouder daarna beschuldigd worden van het aanzetten tot de dood van je kind of medeplichtig zijn aan haar dood, is met geen pen te beschrijven en onleefbaar”, las de moeder voor in de rechtszaal.
Het OM weigert de namen te geven en stelt dat mensen vertrouwelijk zorgen moeten kunnen melden bij justitie. Een uitspraak in de zaak wordt op 3 september gedaan.