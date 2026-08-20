Milou (17) koos voor euthanasie: docu genomineerd voor Televizier-Ring

De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring, in de categorie Impact. In de documentaire wordt het verhaal vertelt van de 17-jarige Milou Verhoof uit Bavel. Na jaren vechten tegen haar psychische klachten, verdriet en pijn koos ze voor euthanasie. "Bijzonder", noemt moeder Mireille, de nominatie.

Het verhaal van Milou is samen met negen andere televisieprogramma's en documentaires een van de kanshebbers voor de Gouden Televizier-Ring Impact. Deze prijs wordt sinds 2022 uitgereikt aan programma's en tv-momenten die een bijzondere invloed hebben gehad op de samenleving. Er kan tot dinsdag 15 september gestemd worden op de tien kanshebbers. Uiteindelijk blijven er drie genomineerden over die bij de uitreiking zijn in Theater Carré op donderdag 8 oktober.

'Debat laait weer op'

"Bijzonder, veelzeggend nieuws in deze tijd waarin het debat net weer opnieuw oplaait", reageert de moeder van Milou. Het zijn bewogen tijden voor de familie. Deze week bleek in de rechtbank in Den Haag dat haar ouders doodswensen ontvangen en bij hun huis worden bedreigd na de documentaire.

Documentaire 'Milou's strijd gaat door'

In de documentaire Milou's strijd gaat door (2023) vertellen niet alleen haar ouders en vrienden, maar ook Milou zelf, over wat haar is overkomen. Met kunstmatige intelligentie (AI) is haar stem nagemaakt, waardoor ze fragmenten uit haar dagboek 'voorleest'. Je kunt de documentaire gratis en zonder account bekijken op Brabant+ bekijken.