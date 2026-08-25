Aanvaller Driouech maakt de overstap van PSV naar Celta de Vigo

Couhaib Driouech (24) verlaat PSV voor Celta de Vigo. De vleugelaanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor vier jaar. Nog geen twee weken geleden leek hij nog naar Rangers FC te vertrekken, maar die deal klapte op het laatste moment.

Ook op het hoogste niveau liet hij zich zien: in de Champions League scoorde hij twee keer op Anfield tegen Liverpool en maakte hij een fraai doelpunt tegen Napoli in het Philips Stadion.

Driouech kwam in de zomer van 2024 over van Excelsior. Bij PSV won hij twee landstitels en de Johan Cruijff Schaal.

Dankbaar terugblikken

"Als ik terugkijk op mijn tijd bij PSV zijn dat ook wel de sportieve hoogtepunten die me altijd bij zullen blijven", zegt Driouech.

"Maar nog meer dan dat waardeer ik de warmte die deze club uitstraalt en de relaties die ik heb opgebouwd met spelers, staf, andere medewerkers en fans. PSV heeft mij geholpen als speler en mens te groeien. Daar wil ik iedereen voor bedanken", besluit de Noord-Hollander met Marokkaanse roots.

Bijna naar Schotland

Nog geen twee weken geleden leek Driouech op weg naar een heel ander avontuur. Voor acht miljoen euro zou hij overstappen naar de Schotse club Rangers FC. Die deal klapte echter op het laatste moment.

De vleugelaanvaller was al in Glasgow, maar keerde terug naar Eindhoven. Volgens Schotse bronnen was hij door een blessure niet meteen inzetbaar. Technisch directeur Earnest Stewart zei destijds een "gedesillusioneerde speler" terug te krijgen.

Nieuw hoofdstuk in Spanje

Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als zesde in La Liga, het hoogste niveau van Spanje. Daar begint Driouech nu aan een nieuw hoofdstuk, nadat zijn eerdere transferplannen naar Schotland niet doorgingen.