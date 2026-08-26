Werkstraf geëist tegen klimaatactivist uit Tilburg voor snelwegblokkade
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een werkstraf van 120 uur geëist tegen een 60-jarige man uit Tilburg die op 25 april de snelweg A12 in Utrecht blokkeerde. Daarnaast eiste de officier van justitie een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen de klimaatactivist van Extinction Rebellion.
In totaal stonden woensdag zes verdachten voor de politierechter in Utrecht voor het op twee plekken veroorzaken van een opstopping op de hoofdrijbaan van de A12. Behalve de Tilburger gaat het om verdachten uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Almelo en IJsselstein.
Auto's blokkeerden de snelweg
Op beelden in de rechtszaal was te zien dat drie auto's dwars op de hoofdrijbaan stopten en drie op een afrit vanaf de A2, zodat activisten via de berm de snelweg konden betreden. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden.
De verdachten benadrukten in de rechtbank dat de hulpdiensten niet werden gehinderd en door konden rijden. En dat ze het verkeer op een langzame, gecontroleerde en veilige wijze tot stilstand brachten.
Schadevergoeding
Rijkswaterstaat claimt in de strafzaak een schadevergoeding van bijna 35.000 euro. De verdachten zaten drie dagen en twee nachten vast in voorarrest en raakten ruim twee maanden hun rijbewijs kwijt.
'Dit gaat te ver'
"De grenzen zijn door de demonstranten overschreden", zei de officier van justitie. "Dit gaat te ver. Dit raakt de veiligheid van mensen." De aanklager noemde het creëren van de file gevaarlijk. "De verdachten hebben zich laakbaar getoond. Er zijn ook rechten van anderen. Daar heb je bij de uitoefening van je eigen grondrechten rekening mee te houden."
Hij merkt bovendien een "minachting van het openbaar gezag" bij de verdachten en ziet een hoog risico op herhaling, omdat drie van de zes verdachten in de afgelopen maanden opnieuw zijn aangehouden bij andere demonstraties.
Strafrechtelijk optreden bij blokkades
Dinsdag maakte justitieminister David van Weel bekend dat burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie voortaan in de regel strafrechtelijk op zullen gaan treden bij blokkades van snelwegen of het spoor.
Die landelijke afspraak komt er na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Den Bosch, dat gebeurde tijdens het boerenprotest van vrijdag 14 augustus.
De minister deed ook een oproep aan demonstranten om geen snelwegen te blokkeren. "Het blokkeren van een snelweg of het spoor of het veroorzaken van een file is gevaarlijk", schreef Van Weel dinsdag in een persbericht.
De politierechter doet op 9 september uitspraak.