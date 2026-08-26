Werkstraf geëist tegen klimaatactivist uit Tilburg voor snelwegblokkade

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een werkstraf van 120 uur geëist tegen een 60-jarige man uit Tilburg die op 25 april de snelweg A12 in Utrecht blokkeerde. Daarnaast eiste de officier van justitie een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen de klimaatactivist van Extinction Rebellion.

In totaal stonden woensdag zes verdachten voor de politierechter in Utrecht voor het op twee plekken veroorzaken van een opstopping op de hoofdrijbaan van de A12. Behalve de Tilburger gaat het om verdachten uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Almelo en IJsselstein. Auto's blokkeerden de snelweg

Op beelden in de rechtszaal was te zien dat drie auto's dwars op de hoofdrijbaan stopten en drie op een afrit vanaf de A2, zodat activisten via de berm de snelweg konden betreden. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De verdachten benadrukten in de rechtbank dat de hulpdiensten niet werden gehinderd en door konden rijden. En dat ze het verkeer op een langzame, gecontroleerde en veilige wijze tot stilstand brachten.