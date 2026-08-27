Inval op woonwagenkamp in Waalre: man (47) aangehouden voor vuurwapenbezit

Bij de inval donderdagochtend op het woonwagenkamp in Waalre is een 47-jarige man opgepakt voor vuurwapenbezit. De inval vond plaats nadat er in februari vorig jaar een pistool werd gevonden in de Kruisstraat in Eindhoven. In het onderzoek naar dat wapen vond de politie een dna-match met de verdachte.

Agenten vonden in februari van vorig jaar een vuurwapen na een vechtpartij in een Chinees restaurant aan de Kruisstraat. Toen de politie bij het restaurant kwam, waren degenen die betrokken waren bij de vechtpartij al weg. Dankzij camerabeelden en getuigen kwam de nu 47-jarige aangehouden man al als verdachte in beeld.

Twee invallen op woonwagenkamp

Bij de inval op het woonwagenkamp aan de Broekweg donderdagochtend werden auto's en de woning van de man doorzocht. Dat geldt ook voor een woning in Best, zo maakte de politie donderdagochtend bekend.

Vorige week deed de politie ook al een inval op hetzelfde kamp. Daarbij werden spullen voor de productie van drugs, wapens en een gestolen auto gevonden.