Politie heeft handen vol aan mensen met onbegrepen gedrag, zeker in Brabant

In de regio Zeeland-West-Brabant moest de politie vorig jaar het vaakst in actie komen voor mensen met onbegrepen gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Politieacademie in samenwerking met de nationale politie. In Oost-Brabant is de politie van alle regio's bijna het langst bezig met mensen die verward gedrag vertonen.

In 2025 registreerde de politie landelijk bijna 170.000 meldingen van overlast door verwarde personen. In 2018 lag dit aantal met 90.628 meldingen veel lager. De stijging betekent dat wanneer de politie uitrukt na een 112-melding of een melding van een burger of collega, dat in één op de vijf gevallen gebeurt voor iemand met onbegrepen gedrag. Wat is onbegrepen gedrag?

Bij verward of onbegrepen gedrag kan het gaan om iemand die door een bepaalde aandoening of beperking dat gedrag vertoont: bijvoorbeeld bij psychotische klachten, een verstandelijke beperking of dementie. Maar iemand kan het zogenoemde onbegrepen gedrag ook vertonen na overmatig alcohol- of drugsgebruik of door problemen als schulden, dakloosheid of verlies van dierbaren. Opvallend is dat het aantal meldingen van onbegrepen gedrag in Zeeland-West-Brabant met 15,2 registraties per 100.000 inwoners het hoogste is van alle politieregio's. De regio's Oost-Brabant en Oost-Nederland volgen met beide 14,1 registraties per 100.000 inwoners. In grote steden als Amsterdam (8,1) en Rotterdam (9) ligt het aantal registraties een stuk lager. In juli bleek al dat in bijna iedere Brabantse gemeente het aantal meldingen bij de politie van mensen met verward gedrag toeneemt. Eindhoven staat bovenaan, maar ook in andere steden zet de stijging door.