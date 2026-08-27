Brouwer zet topsport op pauze na mentale klachten: 'Alles perfect doen'

Amber Brouwer zet haar topsportcarrière als hockeyster bij Oranje Rood op pauze. De 23-jarige Udense zoekt professionele hulp door mentale klachten, laat ze weten op Instagram. Sportpsycholoog Joyce Jansen uit Oisterwijk noemt het sterk dat Brouwer openhartig is. "Daardoor doorbreek je het beeld dat je als topsporter altijd sterk en onverstoorbaar moet zijn."

Van Europees kampioen beachvolleybal Raïsa Schoon, Tour de France-revelatie Huub Artz tot de selectie van PSV: steeds meer topsporters en clubs zijn open over mentale begeleiding. Zes jaar doorgaan

Hockeyster en HYROX-atlete Amber Brouwer trok aan de bel na mentale klachten en deelde het nieuws op Instagram. "Zes jaar lang heb ik vooral één ding gedaan: doorgaan. Ik sta 24/7 aan, denk 100 stappen vooruit en leg de lat voor mezelf ontzettend hoog. Alles wilde ik perfect doen, blijven presteren en het liefst overal de beste in zijn." Het laten zien van emoties voelde voor de Udense als zwakte. "Dus wat deed ik? Niet praten, alles zelf oplossen en gewoon weer doorgaan. In diezelfde periode ontwikkelde ik een slechte relatie met voeding. Iets wat ik vijfenhalf jaar geheim heb gehouden, genegeerd heb en waar ik me heel erg voor schaamde om te delen met anderen. De afgelopen tijd merk ik pas echt hoeveel dit fysiek en vooral mentaal van mij gevraagd heeft."

Onderzoek en pauze

Brouwer, de zus van HC 's-Hertogenbosch-speelster Anouk Brouwer ging praten met mensen en doet onderzoek naar ADHD. "Dat is zoveel meer dan alleen 'druk zijn'."

"Op een gezonde manier blijven functioneren."

Sporten blijft ze doen voor haar herstel, maar met tophockey bij Oranje Rood stopt ze voorlopig. "Het team en de club willen mij ontzettend graag helpen en denken aan alle kanten mee, maar wat er nu speelt vraagt om professionele hulp. Daar wil ik mezelf de tijd en ruimte voor geven." Steeds meer aandacht

Sportpsycholoog Joyce Jansen merkt dat steeds meer topsporters en talenten mentale begeleiding zoeken. Niet alleen bij klachten, maar ook preventief. "Het wordt gezien als een normaal en belangrijk onderdeel van talentontwikkeling. In de topsport gaat het ook over bijvoorbeeld omgaan met spanning, vertrouwen opbouwen en herstellen van tegenslagen. Hoe kun je op een gezonde manier en met plezier blijven werken?"

Sportpsycholoog Joyce Jansen.

Dat sporters en teams vaker kijken naar het mentale aspect, heeft volgens Jansen te maken met de professionalisering. "Er wordt veel van sporters gevraagd. Prestaties worden continu gemeten en het gaat continu om verbeteren. Sporters hebben te maken met druk van bijvoorbeeld coaches, ouders of sponsoren, maar ook met reacties van buitenaf, zoals sociale media. Topsport stopt niet als een wedstrijd of training voorbij is."