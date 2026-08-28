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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Hevige regenval zet tunnel Geldrop onder water | Mercedes in brand op parkeerplaats bij vakantiepark in Lith

Vandaag om 06:19

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:19

Hevige regenval zet tunnel Geldrop onder water

Een tunnel aan de Eindhovenseweg in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag onder water gelopen door hevige regenval. Veel automobilisten riskeerden niets en draaiden om. 

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06:12

Mercedes in brand op parkeerplaats bij vakantiepark in Lith

Een auto is donderdagavond rond half twaalf in brand gevlogen op een parkeerplaats van vakantiepark Maaspark Lithse Ham in Lith. 

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05:51

Grote hoop takken, bomen en hout in brand in Sprang-Capelle

In het buitengebied van Sprang-Capelle is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Labbegats Vaartweg een flinke buitenbrand uitgebroken. Een grote hoop met hout, omgezaagde bomen en takken stond in brand.

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