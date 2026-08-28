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LIVE 112-nieuws | Hevige regenval zet tunnel Geldrop onder water | Mercedes in brand op parkeerplaats bij vakantiepark in Lith
Vandaag om 06:19
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Liveblog
06:19
Hevige regenval zet tunnel Geldrop onder water
Een tunnel aan de Eindhovenseweg in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag onder water gelopen door hevige regenval. Veel automobilisten riskeerden niets en draaiden om.
06:12
Mercedes in brand op parkeerplaats bij vakantiepark in Lith
Een auto is donderdagavond rond half twaalf in brand gevlogen op een parkeerplaats van vakantiepark Maaspark Lithse Ham in Lith.
05:51
Grote hoop takken, bomen en hout in brand in Sprang-Capelle
In het buitengebied van Sprang-Capelle is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Labbegats Vaartweg een flinke buitenbrand uitgebroken. Een grote hoop met hout, omgezaagde bomen en takken stond in brand.
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