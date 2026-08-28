LIVE 112-nieuws | Hevige regenval zet tunnel Geldrop onder water | Mercedes in brand op parkeerplaats bij vakantiepark in Lith

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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06:19 Hevige regenval zet tunnel Geldrop onder water Een tunnel aan de Eindhovenseweg in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag onder water gelopen door hevige regenval. Veel automobilisten riskeerden niets en draaiden om. Lees verder

06:12 Mercedes in brand op parkeerplaats bij vakantiepark in Lith Een auto is donderdagavond rond half twaalf in brand gevlogen op een parkeerplaats van vakantiepark Maaspark Lithse Ham in Lith. Lees verder