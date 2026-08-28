Twee verdachten voortvluchtig na ramkraak op juwelier Breda

De politie is nog op zoek naar twee verdachten van een ramkraak op een juwelier in Breda. Twee auto's ramden in de nacht van woensdag op donderdag de gevel van de winkel aan de Ginnekenstraat. Twee mannen werden ter plaatse al opgepakt maar er zijn dus nog twee verdachten voortvluchtig.

Rond kwart over drie kreeg de politie een melding van de ramkraak . Op dat moment stonden er twee auto's in de gevel geparkeerd. Twee verdachten, een 20-jarige man en een 35-jarige man zonder vaste woonplaats, konden ter plaatse worden aangehouden.

De politie zei donderdag al dat ze niet uitsloot dat er meer verdachten waren. Ze laat weten dat ze nog op zoek is naar twee andere verdachten.

Het pand van de juwelier liep grote schade op. De gevel was vernield en het pand was ontzet. De auto's waarmee de pui geramd is, kwamen via een smalle wandelsteeg het winkelgebied ingereden.

Juwelier al vaker slachtoffer van geweld

Het was niet de eerste keer dat de juwelier slachtoffer werd van een ramkraak. In september vorig jaar werd de pui ook al geramd. De winkel liep toen grote schade op, de daders wisten te ontkomen terwijl er enkele weken eerder ook al was geprobeerd om in te breken.

Bekijk hier de beelden van de ravage na de ramkraak: