Ramkrakers juwelier kwamen met twee auto's door smalle wandelsteeg

Een grote ravage is wat rest na de ramkraak op een juwelier aan de Ginnekenstraat in Breda. Een dikke stalen roldeur ligt donderdagochtend als een verwrongen hoopje staal op de stoep. De daders reden met twee, niet bepaald kleine, auto’s door een wandelsteegje het winkelgebied in waar ze vervolgens de gevel inbeukten. Twee mannen van 20 en 35 jaar zijn aangehouden.

Donderdagochtend zijn bouwvakkers hard aan het werk om de gevel die compleet ontzet is in ieder geval weer dicht te krijgen. Het waren meerdere harde knallen die door de nacht galmden, weten buurtbewoners te vertellen. Een van de buurtbewoners zat al snel rechtop in bed en zag politie verschijnen. Hij vindt het ontzettend sneu voor de juwelier: “Dit is al de zoveelste keer, het is spijtig dat ze telkens deze juwelier moeten hebben.” Ook eerdere inbraakpogingen bij de winkel gingen gepaard met net zoveel chaos en herrie. “Ze rammen een paar keer met een auto om de gevel open te krijgen. De juwelier heeft meerdere rolluiken en barricades voor z’n gevel, maar toch krijgen ze het eruit.”

"Ik was bang dat ze me zouden zien en begon te twijfelen of ik mijn deur wel goed op slot had gedaan.”

Een opvallend detail: de auto’s die betrokken waren bij de ramkraak kwamen door een wel heel smal steegje naar het wandelgebied. “Dat lijkt niet te passen, maar het is ze toch gelukt”, stelt de buurtbewoner. De steeg oogt niet veel breder dan een meter of twee en is overduidelijk niet bedoeld voor automobilisten. Een prullenbak is van de muur gereden. Ook de zijkanten van de auto’s zijn flink beschadigd door de muren die ze geraakt hebben.

De steeg waar de auto's doorheen zijn gereden om bij de winkel te komen. De juwelier is gevestigd in een winkelgebied waar geen auto's horen te komen (foto: Jos Verkuijlen / Omroep Brabant).

“Het waren echt heel harde klappen, meerdere keren achter elkaar”, weet buurtbewoonster Anna. Zij woont vlak bij de juwelier en is behoorlijk geschrokken. “Ik hoorde rond kwart over drie heel hard gebonk, ook hoorde ik het alarm van een winkel en ik hoorde op een gegeven moment geschreeuw.” Op het moment dat ze naar buiten keek, zag ze dat de politie een van de verdachten vasthield, de andere liep nog los rond en leek de agent te slaan om z’n compagnon te bevrijden. “Ik weet niet of hij ook echt geslagen heeft, want ik dook uiteindelijk snel weg omdat ik zo schrok.” Anna belde 112 en gaf de hulpdiensten door wat ze zag gebeuren. "Ik was bang dat ze me zouden zien en begon te twijfelen of ik mijn deur wel goed op slot had gedaan.” Ze woont pas drie maanden in het centrum van een stad en is aardig onder de indruk van de afgelopen nacht. "Maar gelukkig was mijn deur op slot en stond ik veilig in mijn kamer."