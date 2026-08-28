Meeste bewoners na brand weer naar huis, aantal appartementen heeft schade

De meeste bewoners van het ontruimde appartementencomplex in Valkenswaard kunnen vrijdagmiddag weer terug naar huis. Maar een aantal appartementen heeft dusdanig rook- en waterschade opgelopen dat het mogelijk langer gaat duren. Dat zegt de brandweer vrijdagmiddag. De brand heeft veel impact op bewoners van het complex aan de Valkenierstraat. “Je voelt je verlaten, je kunt niks doen. Ik had niks bij me, daar sta je dan”, vertelt bewoonster Miet Daams (87).

Op straat staan bewoners naar boven te turen, naar de brandweerlieden die hun best doen om de brand in de spouwmuur te blussen. In totaal moesten 25 mensen het pand verlaten. Ze zijn geschrokken, de een wat meer dan de ander. “Het is effe schrikken en dat is niet fijn. Ik heb wel al mijn spullen gepakt, ik zie nu wel hoe het gaat”, vertelt Trees de Rooy (83). Miet Daams (87) baalt dat ze nergens kan zitten. Op dat moment is de opvang voor de bewoners nog niet geregeld.

"Je wordt in een keer overvallen, we moesten er allemaal uit."

Een mannelijke bewoner is niet zo zeer geschrokken. “We horen hier wel vaker sirenes, daar kijk ik niet van op. Maar ik zag allemaal agenten lopen en toen wist ik dat het niet goed was.” Ook Peter Donck (72) moest halsoverkop z’n huis uit. “Je wordt in een keer overvallen, we moesten er allemaal uit. Dat is een raar gevoel.”

Vrijdagochtend brak brand uit in het complex na werkzaamheden op het dak. Het vuur woedt nog altijd in een deel van de spouwmuur, waardoor de brand lastig te bestrijden is. Het blussen kan nog tot het einde van de middag duren. Volgens een woordvoerder van de brandweer kunnen de meeste bewoners na metingen weer terug naar hun appartementen. Bewoners van zes appartementen op de hoek (als je voor het pand staat, aan de rechterkant), moeten nog even afwachten. Daar woedt het vuur nog in de muur. Deze appartementen hebben ook veel rook- en waterschade opgelopen.

"Als het niet snel kan worden schoongemaakt, kunnen deze mensen daar niet slapen."

"Stichting Salvage gaat samen met de brandweer en de bewoners kijken hoe groot die schade is en of het wel of niet verantwoord is om naar huis te gaan. Als het niet snel kan worden schoongemaakt, kunnen deze mensen daar niet slapen." De bewoners zijn vrijdagmiddag tijdelijk opgevangen in het gemeentehuis. Burgemeester Corine van Overdijk is erbij en heeft bewoners gesproken. “Het begint met een luisterend oor, ze hebben echt wel wat meegemaakt. We hebben koffie en thee voor ze en we zijn broodjes voor ze aan het smeren.” Ze merkt dat de impact op de bewoners groot is, omdat ze onverwachts huis en haard moesten verlaten. "Sommige mensen zijn heel rustig maar anderen hebben echt wel wat spannends meegemaakt en moeten dan ook even ontladen."