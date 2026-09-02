Invloed van gebedsgenezer Tom de Wal reikt veel verder dan Dussen

Zondag opent het nieuwe kerkgenootschap Goed Nieuws Roosendaal, met een inzegening van Tom de Wal. Dit is de derde kerk van de honderd kerken die de gebedsgenezer uit Dussen wil openen. De Wal heeft connecties met veel meer kerken in Nederland en heeft zelfs internationale ambities. Omroep Brabant dook in het netwerk van de Brabantse gebedsgenezer.

In 2025 werd de eerste van de honderd kerken werkelijkheid toen twee leerlingen van de bijbelschool van Frontrunners Ministries, de religieuze organisatie van De Wal, in Goes met de kerk Goed Nieuws Zeeland startten. Begin dit jaar werd Goed Nieuws Eindhoven opgericht en komende zondag wordt daar Goed Nieuws Roosendaal aan toegevoegd. Voorgangers van de nieuwe kerk zijn volgelingen van De Wal, Mike en Anne-Wil Boersma. Het koppel heeft volgens hun Instagrampagina een achtergrond van 'zware duisternis' in onder andere verslaving en is dankbaar dat God hen twaalf jaar geleden uit die duisternis heeft getrokken.

Omstreden diensten

De genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert zijn omstreden, omdat hij mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit.

Netwerkstructuur

Het blijft niet bij de drie Goed-Nieuwskerken. Er zijn veel meer religieuze organisaties die te linken zijn aan De Wal. Te beginnen in onze eigen provincie bij Praise in Tilburg. De Wal spreekt regelmatig bij hen en twee leden van Praise zitten in het team dat leidinggeeft aan Goed Nieuws Eindhoven. Ook in Geertruidenberg is een kerk te vinden die banden heeft met De Wal: Jubilee. De kerk heeft ook vestigingen in Den Bosch, Breda, Gorinchem en Papendrecht. Een van de voorgangers van Jubilee is Bernard Oudhoff, geen onbekende van De Wal. Hij zit namelijk in de raad van toezicht van Frontrunners. De Wal spreekt regelmatig bij Jubilee en vice versa. Volgens Miranda Klaver, hoogleraar antropologie en religie aan de Vrije Universiteit, is die netwerkstructuur typisch voor hoe religie tegenwoordig is georganiseerd. "Religie hangt veel minder vast aan instituten als vroeger en dankzij social media zijn de mogelijkheden om een religieuze organisatie te beginnen en zo'n netwerk te onderhouden veel groter." Docenten, sprekers en auto's

Het netwerk van De Wal is ook zichtbaar in Den Bosch. Daar is sinds maart de River Church neergestreken, die ook in Hoofddorp zit. Ze houden wekelijks diensten in een bioscoopzaal. Een van de voorgangers van de kerk is Ben Kroeske, voormalig docent van de bijbelschool van Frontrunners.

De broer van Ben, Jonathan Kroeske, richtte in Utrecht Hub Church op. Jonathan sprak begin dit jaar bij Frontrunners tijdens de Prophetic Conference. Daar was ook Dite Coumou te gast, van Dite Comou Ministries uit Bleskensgraaf. Dite is docent aan de fulltime bijbelschool van Frontrunners.



Naast de gastsprekers en docenten zijn er ook nog kerken waar De Wal een speciale band mee lijkt te hebben doordat hij hen een auto gaf. Zo gaf hij tijdens een van zijn diensten een Audi aan Arnoud en Deborah Troost van de Faith Movement in Nijkerk. En Mark Boer, voorganger van Radicaal voor Jezus in Hoogeveen, kreeg een Mercedes cadeau.

Religieuze organisaties die een link hebben met Frontrunners Ministries (beeld: Omroep Brabant, achtergrond: Facebook Frontrunners Ministries).

Moeilijk in kaart brengen

Hoogleraar Miranda Klaver vindt het lastig om een religieus netwerk precies in kaart te brengen. "Het is moeilijk om erachter te komen wie het centrum van het netwerk is en hoe groot de omvang is." Volgens haar is het vooral belangrijk om te kijken naar de evenementen die georganiseerd worden, dan worden netwerken duidelijker. "De mensen waarmee ze het podium delen, kennen ze een bepaalde status toe." Maar ook dat wil niet altijd alles zeggen. "Het kan dat iemand twee jaar naast De Wal op het podium staat en lesgeeft op de bijbelschool, maar dan om de een of andere reden uit beeld verdwijnt."

Religieuze organisaties die een link hebben met Frontrunners Ministries (beeld: Omroep Brabant).

Geen vaste locatie

In Kampen leidt een oud-student van De Wal, Jelthe Kloens, de kerk Schud de Plaatsen. Hij wil diensten houden in een pand in Den Ham, waar ook de religieuze organisatie Jesus Army is gevestigd. De gemeente buigt zich hier nog over, zo schrijft regionale omroep Oost. Ook de Goed Nieuws-kerken Roosendaal en Eindhoven hebben nog geen vaste locatie. Goed Nieuws Eindhoven was eerder niet welkom in het Evoluon en hun openingsdienst in het Van der Valk hotel ging last-minute niet door, waarna ze uitweken naar Praise Tilburg. Ook bij brasserie 't Boshuys in Best en het Stedelijk College Eindhoven waren ze daarna niet meer welkom. Volgens Klaver is dit probleem niet uniek. Het is vooral de vraag of ze genoeg volgelingen krijgen. "Om het salaris van de voorgangers te betalen en een kerkgebouw te huren, heb je een behoorlijk bedrag nodig en om dat te verzamelen heb je veel vaste bezoekers nodig." Grootse plannen

Klaver noemt het plan van De Wal van de honderd kerken ambitieus. "Bij De Wal zie je organisatietalent, charisma en online marketing samenkomen, maar dat is echt niet voor al zijn leerlingen weggelegd." Naast de bovengenoemde religieuze organisaties, zijn er nog veel meer organisaties waar De Wal wel eens te gast is of andersom. De laatste jaren richt De Wal zijn pijlen niet alleen op Nederland. Zo heeft hij speciale internationale Instagramaccounts en spreekt hij regelmatig over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Tsjechië. Ook haalde hij vorige week zelf nog een Amerikaanse spreker naar Nederland. Zowel Tom de Wal als de Goed NIeuws-kerken reageerden vooralsnog niet op vragen van Omroep Brabant.

In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries. Luister hier:

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