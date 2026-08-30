Feyenoord vist achter het net: Ouaissa kiest voor PSV

PSV heeft een nieuwe aanvaller gecontracteerd. Sami Ouaissa komt over van NEC. Zondagochtend bereikten de clubs een akkoord, meldt VI. Met de transfer zou een bedrag van negen miljoen euro gemoeid zijn.

Ouaissa, die inzetbaar is als vleugelaanvaller en aanvallende middenvelder, maakte afgelopen voetbalseizoen grote indruk in Nijmegen. Met zijn zeven goals en vier assists had hij een van glansrol in het verrassend sterke elftal van trainer Dick Schreuder dat als derde eindigde in de Eredivisie. Ouaissa brak in het voetbalseizoen 2022-2023 door bij Roda JC, in de Keuken Kampioen Divisie. In Kerkrade maakte hij zoveel indruk dat NEC hem na twee seizoenen overnam.