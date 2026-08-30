Feyenoord vist achter het net: Ouaissa kiest voor PSV
PSV heeft een nieuwe aanvaller gecontracteerd. Sami Ouaissa komt over van NEC. Zondagochtend bereikten de clubs een akkoord, meldt VI. Met de transfer zou een bedrag van negen miljoen euro gemoeid zijn.
Ouaissa, die inzetbaar is als vleugelaanvaller en aanvallende middenvelder, maakte afgelopen voetbalseizoen grote indruk in Nijmegen. Met zijn zeven goals en vier assists had hij een van glansrol in het verrassend sterke elftal van trainer Dick Schreuder dat als derde eindigde in de Eredivisie.
Ouaissa brak in het voetbalseizoen 2022-2023 door bij Roda JC, in de Keuken Kampioen Divisie. In Kerkrade maakte hij zoveel indruk dat NEC hem na twee seizoenen overnam.
Feyenoord had ook interesse in Ouaissa. De Rotterdamse club wilde hem als vervanger voor sterspeler Anis Hadj Moussa. Maar het recordbedrag dat de club voor hem wilde vangen, kwam nog niet op tafel. Daardoor is Hadj Moussa nog altijd Feyenoorder en kwam de transfer van Ouaissa naar Rotterdam niet tot stand.
Nog meer transfers in aantocht
Bij PSV is Ouaissa de tweede NEC'er die deze zomer wordt overgenomen. Een paar weken geleden maakte middenvelder Kodai Sano al de overstap. Hij maakte meteen indruk in het elftal van Peter Bosz en veroverde meteen een basisplaats.
Het ziet ernaar uit dat het in Eindhoven niet bij deze transfer blijft. PSV wordt ook in verband gebracht met de aanvallers Mikkel Bro Hansen (Bodo/Glimt) en Sam Lammers (FC Twente) en de multifunctionele Ayoni Santos (Sparta). De transfertermijn verloopt woensdag.
Eerder deze zomer versterkte PSV zich al met centrumverdediger Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), linksback Filip Kostic en middenvelder Sven Mijnans.