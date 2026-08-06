Ervaren linksback Filip Kostić tekent voor twee seizoenen bij PSV

PSV heeft zich donderdagmiddag versterkt met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër zou transfervrij overkomen van het Italiaanse Juventus. Hij moet in Eindhoven de vertrokken Salah-Eddine vervangen als linkervleugelverdediger. Kostić geldt als een zeer ervaren en slimme linksback en heeft voor twee seizoenen getekend.

Bij PSV gaat de Servische verdediger spelen met rugnummer achttien. Wanneer hij precies inzetbaar is voor de Eindhovenaren, is nog niet duidelijk. Kostić wacht nog op zijn werkvergunning.

“Toen PSV zich meldde, was het voor mij meteen duidelijk dat ik naar Eindhoven wilde”, vertelt hij. Dat het nog even duurde voordat de deal rond was, had ermee te maken dat de speler er zeker van wilde zijn dat zijn familie zich ook thuis in Eindhoven zou voelen. "En dat is absoluut het geval. Ik ben dolgelukkig met deze stap.”

'PSV past bij mij'

Dat de Serviër zo enthousiast is over PSV komt onder meer door coach Peter Bosz. “Ik herinner me hoe goed de trainer zijn teams altijd had georganiseerd als ik tegen hem speelde. Zodra ik met hem sprak, merkte ik dat zijn manier van werken en voetballen perfect bij mij past."

Wie ook een belangrijk aandeel had in de transfer van Filip Kostić, is PSV-spits Ivan Perišić. “Hij zei elke keer: kom nou hier naartoe, je zult het geweldig vinden en samen gaan we alle tegenstanders het leven zuur maken." De twee speelden in Duitsland en Italië regelmatig tegen elkaar.