Ervaren linksback Filip Kostić tekent voor twee seizoenen bij PSV

Ervaren linksback Filip Kostić tekent voor twee seizoenen bij PSV
PSV heeft zich donderdagmiddag versterkt met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër zou transfervrij overkomen van het Italiaanse Juventus. Hij moet in Eindhoven de vertrokken Salah-Eddine vervangen als linkervleugelverdediger. Kostić geldt als een zeer ervaren en slimme linksback en heeft voor twee seizoenen getekend.
Bij PSV gaat de Servische verdediger spelen met rugnummer achttien. Wanneer hij precies inzetbaar is voor de Eindhovenaren, is nog niet duidelijk. Kostić wacht nog op zijn werkvergunning.
“Toen PSV zich meldde, was het voor mij meteen duidelijk dat ik naar Eindhoven wilde”, vertelt hij. Dat het nog even duurde voordat de deal rond was, had ermee te maken dat de speler er zeker van wilde zijn dat zijn familie zich ook thuis in Eindhoven zou voelen. "En dat is absoluut het geval. Ik ben dolgelukkig met deze stap.”
'PSV past bij mij'
Dat de Serviër zo enthousiast is over PSV komt onder meer door coach Peter Bosz. “Ik herinner me hoe goed de trainer zijn teams altijd had georganiseerd als ik tegen hem speelde. Zodra ik met hem sprak, merkte ik dat zijn manier van werken en voetballen perfect bij mij past."
Wie ook een belangrijk aandeel had in de transfer van Filip Kostić, is PSV-spits Ivan Perišić. “Hij zei elke keer: kom nou hier naartoe, je zult het geweldig vinden en samen gaan we alle tegenstanders het leven zuur maken." De twee speelden in Duitsland en Italië regelmatig tegen elkaar.
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De eredivisie is geen onbekend terrein voor de Servische verdediger. Kostić speelde van 2012 tot en met 2014 bij FC Groningen. De Groningers pikten de toen nog jonge linksback op bij Radnički 1923 in Kroatië. Bij FC Groningen wist de Serviër zich in de kijker te spelen en maakte hij een miljoenentransfer naar het Duitse VfB Stuttgart.
Topclubs
Daarna ging Kostić naar Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Juventus en daarna speelde hij bij Fenerbahçe. Hij won onder meer de UEFA Europa League met Frankfurt. Met
Servië speelde de ervaren verdediger mee op drie eindtoernooien.
Earnest Stewart is erg blij met de komst van de ervaren Kostić. “Filip heeft zich structureel bewezen op het hoogste niveau”, zegt de directeur Voetbalzaken van PSV. “We merken in alles dat hij nog ongekend gedreven en ambitieus is, en dat is precies wat we zoeken. Met zijn kwaliteit, mentaliteit en ervaring voegt hij veel positiefs toe aan onze selectie."
Komen en gaan
Bij de landskampioen vertrokken deze transferperiode al de nodige spelers. Zo maakte Ismael Saibari een miljoenentransfer naar Bayern München. Keeper Joël Drommel keerde na vijf jaar PSV weer terug bij FC Twente.
Linksback Anass Salah-Eddine werd gehuurd van AS Roma en keerde weer terug naar Italië. Met de komst van Kostić lijkt die vacature nu ingevuld. Eerder werd ook al bekendgemaakt dat middenvelder Sven Mijnans AZ verruilt voor PSV.