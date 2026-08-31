Peter Gillis wil veiling vakantieparken voorkomen, na missen van betalingen

Peter Gillis heeft een aantal betalingen aan een schuldeiser gemist waardoor nu drie van zijn parken gedwongen verkocht dreigen te worden. Over een maand gaan de parken tijdens een veiling naar de hoogste bieder. Advocaat van Gillis, Erik Braun, laat maandag aan Omroep Brabant weten dat ze er alles aan gaan doen om dat te voorkomen.

Peter Gillis (64) heeft een schuld van ruim 20 miljoen euro bij Marc van Rooi, directeur bij Van Rooi Meat in Helmond. De parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg dienen als onderpand voor die lening.

Reactie op veiling

Nu de campingbaas en realityster een aantal betalingen aan Van Rooi heeft gemist eist die zijn lening op en heeft hij opdracht gegeven tot een openbare veiling van de drie vakantieparken. Om hoeveel gemiste betalingen het gaat is niet duidelijk. Duidelijk is wel dat De Oostappen Groep en Peter Gillis al langer in zwaar weer verkeren. Vergunningen zijn ingetrokken en alle Nederlandse parken zijn gesloten. Inkomsten zijn er dus niet meer, de kosten lopen ondertussen wel door.

Op dit moment wil Peter Gillis zelf niet reageren, hij noemt het ‘juridische stof’ en verwijst naar zijn advocaat Erik Braun. “We onderzoeken de juridische mogelijkheden om een veiling te voorkomen”, is zijn reactie. Op de vraag of dat wel haalbaar is, want Gillis heeft zelf niet betaald, wil de advocaat niet reageren. “We moeten het uitzoeken en we gaan het zien. Maar wij willen dit natuurlijk voorkomen.”

Kroatië

Als advocaat Braun geen juridische uitweg vindt dan start de veiling op donderdagmiddag 1 oktober. De hoogste bieder gaat er dan met de parken vandoor, het geld gaat naar de schuldeiser en dus niet naar Gillis.

Dit kan een hele grote financiële domper worden voor Gillis. De parken waren eerder voor 185 miljoen euro verkocht, maar de koper kwam zijn betaling niet na. Die miljoenen heeft Gillis nodig om in Kroatië nieuwe parken te openen. Maar dat lijkt nu dus in het water te vallen.