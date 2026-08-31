Kroonjuweel Prinsenmeer en 2 andere Gillis-parken gedwongen onder de hamer

Drie vakantieparken van de Oostappen Groep van Peter Gillis worden binnenkort gedwongen verkocht. Dit gebeurt omdat Gillis niet meer aan de betaalverplichtingen voor de parken kan voldoen. Het gaat om de Brabantse parken Brugse Heide in Valkenswaard, Prinsenmeer in Ommel en het Limburgse Stadsresort Valkenburg.

De Oostappen Groep van ondernemer en realityster Peter Gillis verkeert al langer in zwaar weer. Gemeenten weigeren nieuwe vergunningen, en alle Nederlandse parken zijn inmiddels gesloten. Gillis gaf de afgelopen maanden meerdere keren aan al zijn parken in Nederland en België te willen verkopen. Met het geld wil hij tien nieuwe parken in Kroatië gaan openen. Een voornemen dat omstreden was vanwege het ontbreken van vergunningen en Kroatische grondeigenaren die niet op de hoogte waren van Gillis' plannen.

Wie biedt?

Het Kroatië-plan lijkt nu deels in het water te vallen. Kennelijk zijn de financiële problemen op de drie Nederlandse parken, waar het nu om gaat, zo groot dat schuldeisers een openbare veiling hebben aangevraagd.

Tijdens zo'n veiling mag iedereen meebieden, en worden de parken uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder. Dat geld gaat dan naar de schuldeisers, dus niet naar Peter Gillis.

Nog vier weken

Op de site vastgoedveiling.nl zijn alle drie de parken al te zien. Op donderdag 1 oktober om 13.00 uur gaat de veiling van start, en vanaf dat moment kan er online geboden worden. Direct na de biedingen op de parken kan er ook nog geboden worden om alle parken in één keer over te nemen. Alle parken waar het om gaat zijn op dit moment gesloten.

Eerder al kopers in beeld De afgelopen maanden zijn er meerdere mogelijke kopers of uitbaters van de Oostappen-parken in beeld geweest. In april 2024 had het er alle schijn van dat de toen 41-jarige Matthijs Stevens uit Den Bosch de exploitatie voor zijn rekening zou nemen. Hij is een bekende van Peter Gillis, maar rekende er toch op wel vergunningen te kunnen krijgen. Iets waar al direct vraagtekens bij werden gezet, en uiteindelijk ging de deal niet door. Later meldde Taeke Dijkstra zich, een 76-jarige Fries die al meerdere vakantieparken heeft gehad. Nadat Dijkstra zich terugtrok toen hij ontdekte over de problemen die Gillis heeft met de Belastingdienst, gaf hij later aan de parken tóch wel te willen hebben. Desondanks horen we al maanden niets over deze kandidaat. In juni 2025 zou er nog sprake zijn van een Italiaanse partij die de parken zou willen kopen. Ook Peter Gillis gaf wel eens de indruk dat er nog mogelijkheden zijn. Na het nieuws van deze maandag lijkt die situatie blijvend veranderd.