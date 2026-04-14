Nieuwe kopers in zicht voor Gillis-parken: 'Zitten in afrondende fase'

Peter Gillis verwacht dat zijn negen Nederlandse parken binnenkort verkocht zijn. Dat laat hij weten aan Omroep Brabant. Daarmee is Taeke Dijkstra uit beeld als koper, al laat Gillis in het midden of de 75-jarige Fries - met wie hij al lange tijd in de clinch ligt - hem nog miljoenen moet betalen: "Dat is aan mijn advocaat."

Dijkstra tekende vorig jaar een koopcontract om de parken over te nemen voor 185 miljoen euro. Nadat hij hoorde over Gillis' juridische problemen trok hij zich terug, het betekende de start van een langlopend conflict tussen de twee. De zaakwaarnemer van Dijkstra schermde vervolgens met 'een Italiaanse partij' die de parken zou willen kopen, en deed een oproep aan geïnteresseerden om zich te melden. Die stations lijken nu definitief gepasseerd.

'Meerdere partijen'

In welke handen de parken nu gaan vallen, wil Gillis niet zeggen. Wel spreekt hij over 'meerdere partijen', mogelijk worden de parken dus opgedeeld en niet aan één nieuwe eigenaar verkocht.

De deal is belangrijk voor mensen die een huisje op één van de parken hebben, maar ook voor Gillis zelf. Hij heeft altijd gezegd dat hij na de verkoop van de Nederlandse parken door kan gaan met de negen parken die hij in Kroatië wil openen. Omroep Brabant ontdekte eerder dat niet alle betrokkenen in Kroatië op de hoogte zijn van de plannen, een burgemeester met wie Gillis zaken zou doen liet weten dat de ondernemer vooral 'grote woorden' gebruikt.