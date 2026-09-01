Snackbareigenaar vervolgd voor verborgen camera’s en naaktbeelden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de oud-eigenaar van Cafetaria Marco in Werkendam te vervolgen. Dat meldt een woordvoerder van het OM dinsdag aan Omroep Brabant. In de wc en de douche van zijn zaak hingen verborgen camera's en op zijn laptop werden duizenden naaktbeelden gevonden. Medewerkers vonden die beelden per ongeluk toen de eigenaar naar een festival was.

Gevangenis of geldboete Een medewerkster stuitte op de laptop van de snackbareigenaar op beelden van zichzelf toen ze op een verkeerd mapje klikte. “Dit wil je niet zien”, vertelde een medewerkster destijds aan Omroep Brabant. Meerdere (oud)-medewerkers deden daarna aangifte tegen snackbareigenaar Marco. Inmiddels is de zaak verkocht en is de oud-eigenaar vertrokken uit Werkendam.

Begin juni 2025 viel de politie Cafetaria Marco binnen. Op de laptop van de eigenaar werden duizenden beelden van de verborgen camera’s aangetroffen. Gasten en medewerkers van de friettent werden gefilmd op de wc en in de douche. De camera’s zouden er jarenlang gehangen hebben.

Het onderzoek is afgerond en het Openbaar Ministerie heeft besloten om de oud-eigenaar te vervolgen. De verdenking tegen hem: het zonder toestemming naaktfoto's of seksuele video's van iemand maken en het bezitten van dergelijk beeldmateriaal. Wanneer de rechtszaak is, weet het OM dinsdag nog niet. Duidelijk is wel dat de oud-eigenaar een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een flinke geldboete van maximaal 27.500 euro boven het hoofd hangt wanneer hij wordt veroordeeld.

Wat weten we?

Op 7 juni 2025 is de eigenaar van de snackbar een dagje naar een festival. Een medewerkster pakt nietsvermoedend de laptop van haar werkgever. Ze klikt per ongeluk een verkeerd mapje aan. Medewerkers zien beelden van zichzelf, collega's en vrienden van Marco die zich aan het omkleden zijn. Verder willen en kunnen ze niet kijken, ze bellen meteen de politie.

De medewerkers hebben dus niet alle foto's en video's aangeklikt, dat wilden ze niet vanwege de privacy van de betrokkenen. Volgens goed ingevoerde bron waren er verschillende mapjes met foto's en video's van de verborgen camera's. Ze spreken over ‘een berg naaktbeelden’.

Eerder ook al incident

De camera's hingen in het damestoilet dat gebruikt werd door gasten van de snackbar en in de douche in de bovenwoning van de eigenaar. Die douche werd gebruikt door vrienden, en dat waren soms ook medewerkers van snackbareigenaar Marco. Medewerkers die weten dat ze op beelden staan, noemen het traumatisch.

Eerder werd Cafetaria Marco al drie maanden gesloten door de burgermeester. In november 2017 vond de politie namelijk wapens en drugs in het pand. Inmiddels is de zaak overgenomen door Leo Kros en zijn vrouw: ”Ik heb alles overgenomen, behalve de verborgen camera’s”, zei hij eerder tegen Omroep Brabant.