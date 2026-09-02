Overlast op plein bij Jumbo: 'Jongeren zijn hier de baas, niet de politie'

Buurtbewoners zijn helemaal klaar met overlast rond de Jumbo in Vlijmen. Een scooter is dinsdagavond volledig uitgebrand op de parkeerplaats. Al eerder waren er brandjes. "Niet normaal dit", klaagt een 55-jarige buurtbewoner.

"De jeugd is de baas hier, niet de politie", vindt de 26-jarige Jasmijn. "Op het pleintje hangen geen camera’s. Daar wordt gebruik van gemaakt. En de politie doet niks." Een medewerker van de Jumbo was dinsdag met de scooter naar zijn werk gekomen. Rond kwart voor tien ’s avonds ging deze in vlammen op. De stalling voor winkelwagens is deels gesmolten door de hitte. De politie houdt rekening met brandstichting, nog niemand is opgepakt. Reeks branden

Rond de supermarkt aan het Plein is al langer overlast door groepen jongeren, vaak met scooters. Op 31 mei viel een scooterrijder hulpverleners lastig bij een brand bij Bakker Bart. In december vorig jaar waren er meerdere branden in de buurt, onder meer bij containers. Of de scooterbrand van dinsdagavond met die overlast te maken heeft, is niet bekend. Toch denken alle buurtbewoners, die Omroep Brabant woensdagochtend spreekt, meteen aan een overlastgevende groep van tien tot vijftien hangjongeren. "Niet pluis hoor, al dat spul dat hier rondhangt. Al jaren speelt dit", vervolgt de 55-jarige buurtbewoner. "Er wordt niks aan gedaan."

Dat er vaker problemen zijn rond het Plein, wordt ook door de gemeente Heusden erkend. Volgens een woordvoerder ontvangt de gemeente regelmatig meldingen van jeugdoverlast in de omgeving. "We nemen deze signalen zeer serieus, omdat we de veiligheid van inwoners en ondernemers rond het Plein belangrijk vinden", laat de gemeente weten. "Overlast, intimidatie en hinderlijk gedrag accepteren we niet." Wheelies

Jongeren hangen vaak bij een bankje in het park, dat direct naast het plein bij de Jumbo ligt. Naast de brandjes is er meer overlast. "Wheelies, hard rijden en lawaai. Als vrouw loop ik daar ’s avonds niet graag langs", vertelt Jasmijn. "Racen met scooters ’s nachts, herrie en overal afval", verzucht buurtbewoner Ugne Driessen. De politie laat weten: "We hebben de afgelopen maand in Vlijmen slechts enkele meldingen van overlast door jongeren gekregen. Meer specifiek rond de Monseigneur van Kesselstraat is het juist erg rustig in die periode. De politie heeft geen meldingen." Dat zegt niet alles: de woordvoerder benadrukt dat overlast ook op andere plekken gemeld kan worden, zoals bij de gemeente. Extra toezicht

De gemeente zegt al langere tijd samen met politie, boa's en jongerenwerk extra in te zetten op het Plein en het Van Greunsvenpark. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op bekende overlastplekken en tijdens drukke avonduren. Ook proberen jongerenwerkers overlast te voorkomen door contact te leggen met jongeren. Volgens een gemeentewoordvoerder lijkt die aanpak effect te hebben gehad. "De gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot minder incidenten. De scooterbrand van gisteravond is daar helaas een uitzondering op." Tegelijkertijd noemt de gemeente de situatie "hardnekkig". De samenstelling van de groep jongeren regelmatig en vindt de overlast niet altijd op vaste momenten plaats. "Dat vraagt om voortdurende aandacht", zegt de woordvoerder. Daarom wordt voortdurend gekeken naar extra maatregelen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van meldingen, politieregistraties en signalen van bewoners en ondernemers.