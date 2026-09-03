Ouders Milou tevreden na uitspraak: 'Nu ook anonieme artsen aanspreken'
De ouders van Milou Verhoof uit Bavel zijn tevreden met de uitspraak over de brief in zaak van hun 17-jarige dochter. Dat laten ze weten via een verklaring. De rechtbank in Den Haag bepaalde donderdagochtend dat de namen van veertien artsen en psychiaters die een euthanasiebrief hebben ondertekend aan de ouders mogen worden gegeven.
In de brief vroegen de artsen en psychiaters om een verkennend onderzoek naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. Ze suggereerden dat Milou niet meer volledig wilsbekwaam was. Haar ouders vroegen in het kort geding om de openbaring van de namen.
Omdat het tuchtcollege geen klachten behandelt tegen anonieme zorgverleners, kunnen Milous ouders de tuchtzaak pas voortzetten als zij weten wie de ondertekenaars zijn. "De uitspraak maakt de weg vrij om nu óók de acht tot op heden anoniem gebleven artsen ter verantwoording te kunnen roepen over het achter onze rug om over onze dochter te schrijven", zeggen de ouders in de verklaring.
"De schrijvers en ondertekenaars van de brief aan het OM hebben het overlijden van onze dochter en zus bewust tot onderwerp van discussie gemaakt, terwijl zij niet de behandelaars van onze dochter en zus zijn geweest. Ze hadden geen toegang tot Milou's medische dossier en hebben haar niet bijgestaan tijdens het verkennen en doorlopen van haar euthanasietraject. Geen van hen kende onze dochter en zus persoonlijk of had toestemming haar casus te gebruiken."
Excuses
Tot nu toe kreeg de familie vanuit de betrokken artsen nog maar één reactie. "Ondanks meermaals de artsen te hebben verzocht de brief terug te trekken, te rectificeren en persoonlijk excuus aan ons gezin te maken heeft maar één arts zijn excuus gemaakt", laat de familie weten. Afgelopen weekend verkondigde psychiater Jim van Os dat ook hij zijn excuses eerder heeft aangeboden, maar dat zien de ouders anders.
De ingediende tuchtklacht blijft daarom gericht aan dertien van de veertien artsen die de brief ondertekenden. "Daarmee zijn ook wij persoonlijk onderwerp van de discussie geworden en zelfs ten onrechte verdacht gemaakt als ouders. Dit raakt ons enorm en vinden we in strijd met de beroepscode en wat je mag verwachten van medisch professionals."
De ouders van Milou moeten de brief binnen vijf werkdagen ontvangen.