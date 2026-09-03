Ouders Milou tevreden na uitspraak: 'Nu ook anonieme artsen aanspreken'

De ouders van Milou Verhoof uit Bavel zijn tevreden met de uitspraak over de brief in zaak van hun 17-jarige dochter. Dat laten ze weten via een verklaring. De rechtbank in Den Haag bepaalde donderdagochtend dat de namen van veertien artsen en psychiaters die een euthanasiebrief hebben ondertekend aan de ouders mogen worden gegeven.

In de brief vroegen de artsen en psychiaters om een verkennend onderzoek naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. Ze suggereerden dat Milou niet meer volledig wilsbekwaam was. Haar ouders vroegen in het kort geding om de openbaring van de namen. Omdat het tuchtcollege geen klachten behandelt tegen anonieme zorgverleners, kunnen Milous ouders de tuchtzaak pas voortzetten als zij weten wie de ondertekenaars zijn. "De uitspraak maakt de weg vrij om nu óók de acht tot op heden anoniem gebleven artsen ter verantwoording te kunnen roepen over het achter onze rug om over onze dochter te schrijven", zeggen de ouders in de verklaring.