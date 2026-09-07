'Schrikken', Van der Weijden belandt 2 weken na zwemtocht in het ziekenhuis

Zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn recente monsterzwemtocht voor het goede doel in het ziekenhuis beland, na een septische reactie waarschijnlijk door een bacterie. "Dat was schrikken afgelopen vrijdag", schrijft hij op sociale media. Zelf had hij aanvankelijk niet door hoe ernstig het was. "Wat kan het leven snel veranderen."

Dit keer stond een zwemtocht van 270 kilometer op het programma, vanuit zijn woonplaats Vught langs onder meer Den Bosch, Tilburg en Oosterhout. Eigenlijk zou hij eindigen bij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, maar Van der Weijden werd geteisterd door meerdere tegenslagen.

Van der Weijden begon op 22 augustus aan een monsterzwemtocht langs 22 verschillende steden om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het zou zijn laatste grote tocht worden. Eerder voltooide hij bijvoorbeeld al een elfstedentriatlon , waarbij hij honderden kilometers zwom, fietste en liep.

Stoppen met zwemmen

Zo moest hij zijn tocht tijdelijk staken na misselijkheid en buikklachten. Toch wilde de olympisch kampioen van 2008 door. Na een dagje utizieken ging hij opnieuw het water in, in de hoop dat zijn gezondheid zou verbeteren. Dat gebeurde niet. Onderweg kreeg hij koorts en in het Utrechtse Oudewater besloot hij definitief te stoppen.

Op Instagram schrijft Van der Weijden dat het afgelopen week serieus mis was met zijn gezondheid. "Ik voelde me al een paar dagen niet lekker, met koorts", schrijft hij. "Op aandringen van Anne belandde ik op de huisartsenpost."

Spoedeisende Hulp

Daar bleek meer met hem aan de hand dan hij zelf doorhad. Van der Weijden werd direct doorgestuurd naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Den Bosch. "Er gingen opeens veel dingen niet goed: hoge koorts, te lage bloeddruk, te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag. Een septische reactie (vaak ook wel bloedvergiftiging genoemd, red), waarschijnlijk door een bacterie."

Waar die bacterie vandaan kwam, is niet duidelijk. Na twee dagen knapte Van der Weijden weer op. Op sociale media deelt hij beelden vanuit het ziekenhuis, waar hij op bed ligt met verschillende snoeren aan zijn lichaam en een zuurstofslangetje in zijn neus.

"Wat kan het leven snel veranderen", schrijft hij bij de beelden. "Dankbaar voor Anne, die erop stond dat we NÚ naar de huisartsenpost gingen. En dankbaar voor de rustige, goede zorg van de verpleegkundigen en artsen"