Man neemt bureau mee in de trein naar Tilburg: mag dat?

Treinreizigers kunnen dit weekend hun ogen niet geloven: een man uit Tilburg zit met een compleet bureau in de trein. Hij heeft geen auto en is dus naar eigen zeggen aangewezen op het openbaar vervoer. Maar mag je eigenlijk wel een bureau meenemen in de trein? En hoe zit dat met andere spullen?

Huisdieren zijn wel toegestaan. Kleine honden en katten mogen mee in een tas of op schoot. Een grote hond mag ook, maar daar moet je wel een kaartje voor kopen en de hond mag niet op een stoel zitten.

De NS heeft geen uitgebreide lijst met voorwerpen die wel of niet zijn toegestaan. Wel zijn er basisregels. Zo mag je geen 'gevaarlijke voorwerpen' meenemen, zoals vuurwapens, vuurwerk, explosieven en gasflessen. Ook 'illegale goederen' als drugs zijn uiteraard verboden.

Veiligheid is belangrijk

Voor bagage zijn er richtlijnen. Zo mag je een koffer of tas meenemen die maximaal 85 centimeter per zijde is. Je moet die bagage wel zelf kunnen tillen en je tas in een bagagerek of onder je stoel leggen, want je bagage mag geen gangpad of deur blokkeren.

Orde, rust, veiligheid en geen hinder voor andere reizigers veroorzaken is eigenlijk de kern van de regels. Een beetje je gezond verstand gebruiken dus. Dat bleek al eerder toen een man in de trein met zijn airfryer kaassoufflés aan het bakken was. Niet de bedoeling, zei de NS toen, want dat kon overlast veroorzaken.

Mag een bureau wel of niet?

Maar dan de grote vraag: mag het bureau dan wel of niet? Het bureau is immers groter dan 85 centimeter. "Het is niet echt de bedoeling, maar ik kan me zo voorstellen dat conducteurs af en toe een oogje dichtknijpen", zegt een NS-woordvoerder.

"Zolang het bureau geen deuren blokkeert of in de weg staat, is het in principe veilig. De conducteur is de baas op de trein, en die heeft in dit geval misschien gedacht: nou, vooruit."

Op beelden is te zien dat de man uit Tilburg het bureau niet in het gangpad had gezet. En daarom is het in dit geval waarschijnlijk toegestaan.