NAC ontslaat trainer Carl Hoefkens, drie dagen na nederlaag in Waalwijk

NAC Breda heeft trainer Carl Hoefkens (47) ontslagen. Dat besluit volgt drie dagen na de nederlaag van 4-2 bij RKC Waalwijk in de Keuken Kampioen Divisie. Hoefkens stond ook aan het roer van het team toen NAC vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde.

"Er is deze zomer uitgebreid geëvalueerd met Hoefkens. Helaas zijn enkele verbeterpunten uit deze evaluatie niet gerealiseerd, waardoor NAC zich genoodzaakt voelt deze stap nu te nemen", melden technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier maandag in een gezamenlijke verklaring.

Assistent-trainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag nemen de taken van Hoefkens voorlopig over, zolang er nog geen nieuwe hoofdtrainer is aangesteld.

'Hoefkens, rot op'

Afgelopen weekend ging NAC met 4-2 onderuit tegen RKC Waalwijk. Met pas vijf wedstrijden op de teller in de Keuken Kampioen Divisie was het al behoorlijk onrustig in Breda. Hoefkens leek het kampioenschap echter nog niet te hebben opgegeven. "Een streep door de plannen? Absoluut niet", zei hij nog stellig.

Toch valt nu het doek voor Hoefkens bij NAC. Voor verschillende supporters zal zijn ontslag bijna als een verhoord gebed voelen. Zij riepen de afgelopen wedstrijden al luidkeels om zijn vertrek. Zo klonk afgelopen zaterdag vanaf de tribunes: "Hoefkens, rot op."



In juni leek er nog sprake te zijn dat Hoefkens zou vertrekken uit Breda en de overstap zou maken naar OH Leuven. Na de degradatie uit de Eredivisie liet Hoefkens zelfs weten dat hij "nog niet klaar" was bij NAC en dat hij door wilde. Supporters dachten daar heel anders over: na een dramatisch seizoen zagen zij het liefst zijn kop rollen.

'Terug knokken'

Na de degradatie besloten NAC en Hoefkens eind mei nog met elkaar verder te gaan. "Ik ben een vechter, iemand die uit is op revanche en die er alles aan wil doen om met deze club terug te knokken. Ik voel in de uitgebreide gesprekken met de directie ook veel vertrouwen vanuit NAC. En dat gevoel is geheel wederzijds", zei Hoefkens toen.