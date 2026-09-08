Ezeltje van twee weken oud gestolen bij opvang: 'Pleuntje is weg'
Groot verdriet bij Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau. Maandagavond verdween de pas twee weken oude ezel Pleun uit de wei achter de opvang. "Het is heel treurig, ik maak me grote zorgen", zegt een hevig aangeslagen Marlhene Mouws van de ezelopvang.
"Oh, daar ga ik weer met mijn gejank." Marlhene Mouws van Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau schiet dinsdagochtend steeds weer vol als ze probeert te vertellen wat er zich maandagavond in de weides achter de ezelopvang afspeelde. Regelmatig moet ze haar tranen wegvegen.
Rond zeven uur bleek Pleun, het twee weken oude veulen van Saartje, weg te zijn. "We hebben tot half twee vannacht alles afgezocht, maar we hebben niks kunnen vinden."
Nooit eerder meegemaakt
Mouws heeft geen idee wat er is gebeurd. "Ze kan overal zitten, ik weet het niet", zegt ze wanhopig. Ze heeft het nooit eerder meegemaakt dat een ezel werd gestolen uit de opvang. Dat Pleuntje is weggelopen is uitgesloten. "Veulens blijven altijd dichtbij hun moeder."
Er stond maandag nog een ander veulen in de wei en dat is niet weg. "Theo is blijven staan, maar Pleuntje is weg. Omdat ze een speciale kleur heeft, rood met een witte bles op haar hoofd." Dat Pleun nog geen dertig centimeter hoog is, maakt het heel gemakkelijk haar ongezien mee te nemen.
Miniatuurezel
"Pleun is een miniatuurezel en die zijn best wel veel geld waard." Een mooie ezel kan volgens Mouws al gauw een paar duizend euro opleveren, maar Pleun is op dit moment nog niets waard. "Als ze gechipt zijn, een paspoort en stamboompapieren hebben, zijn ze veel waard, maar die heeft Pleun nog niet want ze is pas twee weken oud."
Pleun heeft haar moeder nog heel hard nodig. "Ze heeft nog geen tandjes en kan pas gras eten als ze zes maanden oud is." Mouws barst weer in tranen uit. "Ze heeft moedermelk nodig en haar moeder heeft volle uiers, maar Pleun is weg."
Ook voor moeder Saar is de situatie uiterst stressvol. "Ze is de hele tijd aan het zoeken, is helemaal van slag. We moeten haar gaan melken omdat ze anders haar melk niet kwijt kan."
Geboorte is uitzonderlijk
Dat er een ezel geboren wordt in de opvang is uitzonderlijk. "Saar is hier zwanger binnengekomen", vertelt Mouws. Het Ezelpaleis vangt verwaarloosde ezels op. In februari van dit jaar arriveerden 49 ezels uit Israel en Gaza in Baarle-Nassau.
"We zijn zo zuinig op die ezels, want ze hebben al zoveel meegemaakt." In juli overleed de zwaarlijvige ezel Nono daags na aankomst bij de opvang.
Mouws hoopt dat Pleun snel gevonden wordt. "Ze is nog niks waard en heeft moeder zo hard nodig. En wij ook." Ze looft dan ook een beloning uit voor de gouden tip. "Als iemand ons kan vertellen waar Pleun is staat er een beloning op van 1000 euro."