Ezeltje van twee weken oud gestolen bij opvang: 'Pleuntje is weg'

Groot verdriet bij Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau. Maandagavond verdween de pas twee weken oude ezel Pleun uit de wei achter de opvang. "Het is heel treurig, ik maak me grote zorgen", zegt een hevig aangeslagen Marlhene Mouws van de ezelopvang.

"Oh, daar ga ik weer met mijn gejank." Marlhene Mouws van Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau schiet dinsdagochtend steeds weer vol als ze probeert te vertellen wat er zich maandagavond in de weides achter de ezelopvang afspeelde. Regelmatig moet ze haar tranen wegvegen. Rond zeven uur bleek Pleun, het twee weken oude veulen van Saartje, weg te zijn. "We hebben tot half twee vannacht alles afgezocht, maar we hebben niks kunnen vinden." Nooit eerder meegemaakt

Mouws heeft geen idee wat er is gebeurd. "Ze kan overal zitten, ik weet het niet", zegt ze wanhopig. Ze heeft het nooit eerder meegemaakt dat een ezel werd gestolen uit de opvang. Dat Pleuntje is weggelopen is uitgesloten. "Veulens blijven altijd dichtbij hun moeder."

Er stond maandag nog een ander veulen in de wei en dat is niet weg. "Theo is blijven staan, maar Pleuntje is weg. Omdat ze een speciale kleur heeft, rood met een witte bles op haar hoofd." Dat Pleun nog geen dertig centimeter hoog is, maakt het heel gemakkelijk haar ongezien mee te nemen.

Baby-ezel Pleun (foto: het Ezelparadijs).