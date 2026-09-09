Na ontslag Hoefkens willen NAC-fans af van Maas: eind aan afrekencultuur?

Algemeen directeur Remco Oversier van NAC liet kort voor de start van het nieuwe voetbalseizoen weten af te willen van de afrekencultuur. Dat betekende volgens hem niet direct afscheid nemen van personen in bepalende functies bij tegenslagen. Ruim een maand later is trainer Carl Hoefkens ontslagen en eisen supportersgroepen het vertrek van technisch directeur Peter Maas.

"We verzoeken NAC met klem om verantwoordelijkheid te nemen", staat in een gezamenlijk statement van verschillende supportersgroepen. Na het degradatiejaar hield de clubleiding vast aan de sportieve koers richting 2030. Met trainer Carl Hoefkens voor de groep en Peter Maas in de functie van technisch directeur. En algemeen directeur Oversier sprak dus uit dat hij af wilde van de clubcultuur dat bij iedere tegenvaller de trainer, technisch directeur of directie moet vertrekken. “Dan gaan we weer op het schavot staan, worden er tomaten gegooid en gaan we daarna weer door. Maar we zijn geen Colosseum. Het is geen Romeinse tijd. We moeten af van de afrekencultuur", gaf hij aan.

Hoe anders is de situatie na vijf competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin NAC op een teleurstellende elfde plaats staat. Hoefkens sprak na de nederlaag van vrijdag tegen RKC Waalwijk uit nog steeds voor de titel te gaan, maar een paar dagen na die 4-2 werd hij de laan uitgestuurd.

"Het getuigt niet van een doordachte werkwijze."

Diverse supportersgroeperingen vinden dat niet genoeg. In een online statement is Peter Maas de gebeten hond. Ze verwijten de technisch directeur een gebrek aan visie en een duidelijke koers. "Door Hoefkens na de degradatie aan te laten blijven, verbond Maas zijn eigen lot nadrukkelijk aan dat van de trainer. Wanneer diezelfde trainer vervolgens na slechts vijf competitiewedstrijden alsnog wordt ontslagen, maakt dat veel duidelijk. Het getuigt niet van een doordachte werkwijze."

Rick Kruys (foto: OrangePictures)