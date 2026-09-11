LIVE 112-nieuws | Brandweer brengt huisdier in veiligheid bij brand in huis in Dongen | Dronken PSV-supporter zorgt voor chaos bij station Strijp-S

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:47 Brandweer brengt huisdier in veiligheid bij brand in huis in Dongen In een huis aan de Tramstraat in Dongen is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. Lees verder