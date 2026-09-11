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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Brandweer brengt huisdier in veiligheid bij brand in huis in Dongen | Dronken PSV-supporter zorgt voor chaos bij station Strijp-S

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:47

Brandweer brengt huisdier in veiligheid bij brand in huis in Dongen

In een huis aan de Tramstraat in Dongen is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken.

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05:36

Dronken PSV-supporter zorgt voor chaos bij station Strijp-S

Een PSV-supporter heeft de hulpdiensten na de Champions League wedstrijd donderdagavond in Eindhoven flink beziggehouden. De man zou op station Strijp-S op de rand van het perron hebben gezeten terwijl hij op de trein wachtte, en wist maar net op tijd weg te komen toen de trein aankwam.

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