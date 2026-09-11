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LIVE 112-nieuws | Brandweer brengt huisdier in veiligheid bij brand in huis in Dongen | Dronken PSV-supporter zorgt voor chaos bij station Strijp-S
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Liveblog
05:47
Brandweer brengt huisdier in veiligheid bij brand in huis in Dongen
In een huis aan de Tramstraat in Dongen is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken.
05:36
Dronken PSV-supporter zorgt voor chaos bij station Strijp-S
Een PSV-supporter heeft de hulpdiensten na de Champions League wedstrijd donderdagavond in Eindhoven flink beziggehouden. De man zou op station Strijp-S op de rand van het perron hebben gezeten terwijl hij op de trein wachtte, en wist maar net op tijd weg te komen toen de trein aankwam.
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