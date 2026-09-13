Vechtpartij na duel tussen amateurclubs: bestuurslid met dood bedreigd

Een duel tussen voetbalclubs Kozakken Boys uit Werkendam en Rijnsburgse Boys is zaterdagmiddag uit de hand gelopen. Na de wedstrijd in Werkendam gingen supporters met elkaar op de vuist en werd een bestuurslid van de Kozakken Boys met de dood bedreigd.

Volgens het bestuur van Rijnsburgse Boys brak er na de wedstrijd een vechtpartij tussen supporters van beide ploegen uit. Daarbij zou op het terras van de kantine zijn gescholden, geslagen en met spullen zijn gegooid.

"Wat begon als een plezierige zaterdagmiddag met een 6-1 overwinning op Rijnsburgse Boys, eindigde met een ravage", schrijft het bestuur van Kozakken Boys op de website. "Er hebben gebeurtenissen plaatsgevonden waar wij als club en bestuur totaal niet achter staan en die wij zeker niet aan ons voorbij laten gaan."

Bestuurslid met dood bedreigd

Het was volgens de club eigenlijk de bedoeling dat de supporters via een aparte uitgang naar de bussen zouden worden begeleid, maar dat gebeurde om 'onduidelijke redenen' niet. Daardoor konden de supporters dicht bij elkaar komen.

Tijdens of na het incident is volgens Kozakken Boys ook nog een bestuurslid met de dood bedreigd. "Dit gedrag wordt door niemand binnen deze club getolereerd en er zullen drastische maatregelen worden genomen", zegt het bestuur. Het is nog niet bekend wat voor maatregelen dat zijn.

Excuses van Rijnsburgse Boys

Rijnsburgse Boys heeft excuses aangeboden voor de vechtpartij. “We veroordelen dit gedrag van onze supporters ten zeerste. De gemaakte beelden zullen worden bekeken en waar mogelijk zullen maatregelen worden genomen tegen degenen die hebben gevochten."

Kozakken Boys kwam het afgelopen jaar meerdere keren in het nieuws vanwege vechtpartijen. Zo gingen supporters van de club uit Werkendam in juni nog op de vuist met supporters van Z.V.V. Pelikaan uit Zwijndrecht.

In oktober vorig jaar vielen supporters van Kozakken Boys een speler van Spakenburg en zijn familie aan. Tijdens het duel werd de speler volgens RTV Utrecht al racistisch bejegend.