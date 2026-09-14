Nieuw spoor in mysterie rond schoten tussen Beers en Gassel

Het mysterie rondom de schoten in het buitengebied tussen Beers en Gassel lijkt opgelost. Het gaat waarschijnlijk om rondtrekkende stropers die illegaal op reeën en hazen jagen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant bij bewoners en de lokale jagersvereniging. "Het zijn malloten, het is rotirritant dat ze op beesten jagen", zegt een vrouw.

Dubbelloops jachtgeweer "We hebben zeker tien schoten gehoord", vertelt een bewoonster van het buitengebied. "Ze zijn flink bezig geweest." De politie kreeg meerdere meldingen en agenten in kogelwerende vesten, een politiehelikopter en een speciaal team kwamen in actie. Maar er werd niets verdachts gevonden en dus blijft de vraag wat er precies gebeurd is.

Bij de Kraaijenbergse Plassen tussen Beers en Gassel werden zondagavond verschillende geweerschoten gehoord . Dat zorgde direct voor flinke onrust omdat aan de overkant van het water, in Overasselt, twee weken geleden nog een geweldsexplosie plaatsvond.

Volgens bewoners van De Geest in Linden, gemeente Land van Cuijk, waren het stropers. "Die schieten hier illegaal op reeën", vertelt een boer. Een bewoner kon duidelijk horen dat het om een dubbelloops jachtgeweer ging. "Zodra het donker wordt, gaan de stropers hier op pad. Ze kunnen hier heel makkelijk hun gang gaan en ze komen makkelijk weg door het struikgewas", vertelt een vrouw.

Georganiseerde groepen

De bewoners van het buitengebied hebben geen goed woord over voor de stropers. 'Lulhannessen' en 'malloten' worden ze genoemd. "Nu is er ophef vanwege Overasselt, maar het is gewoon een bekend probleem hier", vertelt een bewoner.

Ook de lokale jagersvereniging, Wildbeheereenheid De Overlaat, noemt de stroperij een aanhoudend probleem. "Wij waren gisteren niet aan het jagen", zegt de voorzitter na een rondgang bij zijn leden. "Wij schieten in dat gebied in opdracht ganzen voor de regulatie. Maar als je na zonsondergang meerdere schoten hoort, dan zijn het eigenlijk altijd stropers."

"Ze schieten hier illegaal op reeën en hazen", zegt de voorzitter gefrustreerd. Het pakken van de stropers is bijna niet te doen omdat ze niet op één locatie blijven. "Ze trekken in georganiseerde groepen rond, schieten en gaan er dan weer naar een nieuwe plek. Ze doen dat als sport, het dier wordt gewoon gedumpt." Een paar kilometer verderop, in Mill, was het zondagavond ook raak. "Hier heb ik ook schoten gehoord, waarschijnlijk ook stropers."

Wat zegt de politie?

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze geen idee hebben wie er zondagavond heeft geschoten in het buitengebied. Ook het waarom blijft een vraag voor de politie. "Maar stroperij is een optie", zegt de woordvoerder. "Het is een realistisch verhaal, maar wij hebben niets aangetroffen."