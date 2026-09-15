Gemeente steekt stokje voor herdenking ezel Pleun: 'Niet op deze manier'

De wake voor het doodgeschoten ezeltje Pleun kan donderdagavond niet doorgaan in het centrum van Baarle-Nassau. De gemeente vindt dat er te veel onzekerheid is over hoeveel mensen op de herdenking afkomen en welke organisaties aanwezig zullen zijn. Daardoor kan de veiligheid volgens de gemeente niet voldoende worden gewaarborgd.

De wake werd georganiseerd door Nicolette Seggelink en Patriek Paap. Zij wilden aanvankelijk bij Het Ezelpaleis stilstaan bij de dood van het ezelveulentje. Op verzoek van Het Ezelpaleis werd gekeken naar een plek in het dorpscentrum. Volgens Seggelink hadden de organisatoren in eerste instantie toestemming gekregen. Dinsdagochtend kregen ze te horen dat de wake daar toch niet kon plaatsvinden. "Dat valt best koud op ons dak", zegt ze. Te veel onzekerheid

De gemeente zegt begrip te hebben voor de behoefte om Pleun te herdenken en heeft naar eigen zeggen met de organisatoren meegedacht over een geschikte plek. Maar volgens de gemeente is niet duidelijk hoeveel mensen naar de wake zullen komen en welke organisaties daarbij aanwezig zullen zijn.

