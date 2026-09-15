Gemeente steekt stokje voor herdenking ezel Pleun: 'Niet op deze manier'
De wake voor het doodgeschoten ezeltje Pleun kan donderdagavond niet doorgaan in het centrum van Baarle-Nassau. De gemeente vindt dat er te veel onzekerheid is over hoeveel mensen op de herdenking afkomen en welke organisaties aanwezig zullen zijn. Daardoor kan de veiligheid volgens de gemeente niet voldoende worden gewaarborgd.
De wake werd georganiseerd door Nicolette Seggelink en Patriek Paap. Zij wilden aanvankelijk bij Het Ezelpaleis stilstaan bij de dood van het ezelveulentje. Op verzoek van Het Ezelpaleis werd gekeken naar een plek in het dorpscentrum.
Volgens Seggelink hadden de organisatoren in eerste instantie toestemming gekregen. Dinsdagochtend kregen ze te horen dat de wake daar toch niet kon plaatsvinden. "Dat valt best koud op ons dak", zegt ze.
Te veel onzekerheid
De gemeente zegt begrip te hebben voor de behoefte om Pleun te herdenken en heeft naar eigen zeggen met de organisatoren meegedacht over een geschikte plek. Maar volgens de gemeente is niet duidelijk hoeveel mensen naar de wake zullen komen en welke organisaties daarbij aanwezig zullen zijn.
"Onder deze omstandigheden kan de gemeente de openbare orde en veiligheid in het dorpscentrum onvoldoende waarborgen", aldus een woordvoerder.
Zowel de gemeente als Seggelink benadrukken dat het initiatief voor de wake uit de koker van twee particulieren komt en dat Het Ezelpaleis zelf niet achter de organisatie zit.
Mogelijk andere herdenking
De herdenking hoeft niet helemaal van de baan te zijn. De gemeente zegt met de organisatoren in gesprek te willen blijven over een andere vorm of locatie.
Seggelink en Paap kenden de mensen van Het Ezelpaleis vooraf niet. Ze besloten zelf een wake te organiseren nadat het verhaal over Pleun hen had aangegrepen. "Het lot dat Pleuntje is aangedaan, heeft ons zo aangegrepen", zegt Seggelink.
De twee weken oude Pleun verdween vorige week uit Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau en werd een dag later dood teruggevonden in een wei. Het veulentje was zwaar toegetakeld en had een schotwond.
Politieonderzoek
De politie doet nog altijd onderzoek naar de dood van Pleun. Op het ezelveulentje is sectie verricht. De politie verwacht het rapport daarvan binnen twee weken te ontvangen. Daarna hoopt de politie meer duidelijkheid te kunnen geven over wat er precies is gebeurd.