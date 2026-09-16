Waarom uitspraak over dood Hennie (58) zo lang op zich laat wachten

Bijna negen jaar na de gewelddadige dood van Hennie de Laat (58) uit Tilburg is er nog altijd geen uitspraak in de strafzaak. Eigenlijk zouden de rechters in januari al beslissen, maar ze wilden eerst meer uitleg over belangrijk DNA-bewijs. Daarom kwam de zaak woensdag opnieuw in Breda voor de rechter.

De publieke tribune zat net als bij de eerdere zittingen vol met de nabestaanden van Hennie. Allemaal willen weten of er na al die jaren nu eindelijk een uitspraak komt. Verdachte Werner de R. was er niet wegens familieomstandigheden. Hennie werd op 23 december 2017 dood gevonden bij garageboxen aan de Hoogvensestraat in Tilburg. Ze was meerdere keren gestoken en haar keel was doorgesneden. Werner de R., een bekende van Hennie, kwam al snel in beeld als verdachte. Hij werd opgepakt, maar na twee weken weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs was.

Jaren later kwam hij opnieuw als verdachte in beeld. Pas op 8 december vorig jaar werd de zaak inhoudelijk behandeld. De rechtbank zou op 12 januari uitspraak doen, maar zover kwam het niet. Vragen over DNA

De rechters hadden nog vragen over DNA dat op of rond de nagels van Hennie was gevonden. In verschillende stukken werd niet helemaal hetzelfde omschreven waar dat DNA precies zat. De rechtbank wilde weten of dat verschil iets uitmaakte voor de conclusie van de DNA-deskundige. Daarom werd het onderzoek in januari heropend en moest de deskundige extra vragen beantwoorden. Voor de nabestaanden betekende dat opnieuw maanden wachten. Ook de officier van justitie stond daar woensdag bij stil. "Dit zorgt voor nog meer onzekerheid en uitstel", zegt hij. Toch begrijpt hij de keuze van de rechtbank. “Ik heb liever dat de rechtbank volledige informatie heeft.”



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