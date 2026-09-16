Alle ogen op raad Den Bosch bij debat over asielopvang Engelen

23:20

De vergadering is afgelopen. Ondanks duidelijke weerstand in Engelen wijst alles erop dat de asielopvang aan de Beverspijken er gewoon gaat komen. Het stadsbestuur vindt de locatie geschikt. Het is aan de burgemeester en wethouders om een besluit te nemen. Dat besluit ligt dus niet bij de gemeenteraad.

De moties die zijn aangenomen worden meegenomen in de afspraken met het COA. Hierna begint het proces rondom het verlenen van de vergunning. Daarna is het aan de burgemeester en wethouders om een besluit te nemen.

En dan zijn we er nog niet. Dan kan er nog bezwaar gemaakt worden tot de hoogste rechter. Waarschijnlijk gaat dat dat hele proces nog een jaar duren.

Hiermee sluit dit liveblog. In dit artikel kan je lezen hoe de vergadering is verlopen.