Alle ogen op raad Den Bosch bij debat over asielopvang Engelen
De gemeenteraad van Den Bosch praatte woensdagavond opnieuw over de komst van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in Engelen. Politieke partijen stemmen niet over het voorstel, maar kunnen wel hun meningen over het plan meegeven aan het college. In dit liveblog kon je de vergadering volgen.
Liveblog
Hoe gaat het nu verder?
De vergadering is afgelopen. Ondanks duidelijke weerstand in Engelen wijst alles erop dat de asielopvang aan de Beverspijken er gewoon gaat komen. Het stadsbestuur vindt de locatie geschikt. Het is aan de burgemeester en wethouders om een besluit te nemen. Dat besluit ligt dus niet bij de gemeenteraad.
De moties die zijn aangenomen worden meegenomen in de afspraken met het COA. Hierna begint het proces rondom het verlenen van de vergunning. Daarna is het aan de burgemeester en wethouders om een besluit te nemen.
En dan zijn we er nog niet. Dan kan er nog bezwaar gemaakt worden tot de hoogste rechter. Waarschijnlijk gaat dat dat hele proces nog een jaar duren.
Hiermee sluit dit liveblog. In dit artikel kan je lezen hoe de vergadering is verlopen.
Zo is er gestemd over de moties
De gemeenteraad van Den Bosch heeft ingestemd met meerdere moties rondom de geplande opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. De motie om de opvanglocatie tegen te houden kreeg geen meerderheid. Ook de motie van wantrouwen van de PVV tegen het college werd verworpen.
Wel is er brede steun voor extra voorwaarden en aandachtspunten. Zo moeten veiligheid en gezondheid van de jongeren op De Beverspijken 2 nadrukkelijk worden meegenomen bij de vergunningverlening. Ook moet het college de komende jaren blijven sturen op veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit.
Verder stemde de raad in met plannen om te investeren in de leefbaarheid van Engelen, Bokhoven en de Kruiskamp. Er komt meer aandacht voor ontmoeting, voorzieningen en lokale initiatieven. Ook krijgen jongeren uit deze gebieden een plek in het leefbaarheidsplan en het overleg met omwonenden.
Een aantal kritische moties van onder meer PVV en Leefbaar haalde het niet. Een motie om het leefbaarheidsplan juridisch vast te leggen in afspraken met het COA werd wel aangenomen.
Halverwege het stemmen
Er is nu over ongeveer de helft van de moties gestemd. Zodra over alle moties is gestemd komt in dit liveblog een samenvatting van het stemmen. Het tempo zit er in. Want iedereen wil op tijd naar huis.
Stemmen
Er gaat zo gestemd worden over alle moties. Hoeveel dat precies zijn is niet duidelijk. De redacteur ter plekke is de tel kwijt. Er zijn moties ingetrokken, maar ook weer nieuwe ingediend.
Bossche Groenen zien evaluatie als belangrijk moment
Judith Hendricks van De Bossche Groenen zegt blij te zijn dat de wethouder een evaluatie van het proces wil uitvoeren.
Volgens Hendricks is zo’n evaluatie nodig om terug te kijken op hoe het proces rond de opvang in Engelen is verlopen. Ze verwacht dat daaruit een goed gesprek volgt over hoe de gemeente en inwoners verder kunnen. Omdat de wethouder de evaluatie toezegt, trekt De Bossche Groenen de eigen motie hierover in.
Leefbaar hekelt kwaliteit plan voor opvang Engelen
In de tweede termijn haalt Leefbaar ’s-Hertogenbosch opnieuw uit naar het plan voor de opvang in Engelen. Fractievoorzitter Maarten Kagie zegt dat de gemeenteraad volgens hem te weinig heeft gesproken over de inhoud en kwaliteit van het voorstel.
Volgens Kagie was er een kans om een inhoudelijk debat te voeren, maar bleef het volgens hem te veel bij “hoogvliegerij”. Hij vindt dat de raad kritisch moet kijken of het plan wel goed genoeg is.
“U heeft het geen moment gehad over de kwaliteit van het plan en hoe dit niet voldoet”, zegt Kagie richting het college. Volgens hem is het voorstel “een klap in het gezicht van Engelen en Bokhoven”.
Kagie zegt dat de gemeenteraad de verantwoordelijkheid heeft om het plan beter uit de vergadering te laten komen. Zijn bijdrage krijgt applaus vanuit de zaal.
PVV komt met motie van wantrouwen
In de tweede termijn uit PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem opnieuw stevige kritiek op het plan voor de opvang in Engelen. Volgens hem is er in de gemeenteraad te weinig stilgestaan bij de wensen van inwoners.
Van Hattem verwijst daarbij naar een enquête van de gemeente waaruit volgens hem blijkt dat veel inwoners geen opvang willen. “Mensen worden in hun hemd gezet”, zegt hij.
De PVV dient daarom een motie van wantrouwen in tegen het college. Volgens Van Hattem heeft het college geen vertrouwen in de inwoners van de gemeente.
Ook waarschuwt hij voor de komst van zogenoemde veilige landers. Volgens Van Hattem moet Engelen problemen die daar volgens hem uit kunnen voortkomen worden bespaard.
Herstel van vertrouwen in Engelen is belangrijk
Wethouder Pieter Paul Slikker staat ook achter verschillende moties over hoe het vertrouwen in Engelen terug kan komen.
Zo kan hij zich vinden in de motie van CDA, SP, PRO Den Bosch, De Bossche Groenen, Gewoon Ge-Dreven en 50PLUS om te investeren in de leefbaarheid van Engelen, Bokhoven en de Kruiskamp. De partijen willen onder meer extra aandacht voor ontmoeting, voorzieningen, lokale verenigingen en initiatieven.
“Ik ben het hartgrondig met u eens”, zegt Slikker. Volgens hem is het belangrijk om te werken aan herstel van de verbinding en het vertrouwen, zowel tussen inwoners onderling als tussen inwoners en de gemeente.
Ook de motie over de belangen van de jonge vluchtelingen kan op steun van de wethouder rekenen. De partijen willen dat de jongeren zelf worden betrokken, dat er aandacht is voor hun veiligheid en dat er acties komen voor ontmoeting en begeleiding, zoals een maatjesproject.
Daarnaast steunt de wethouder de motie waarin wordt gevraagd om jongeren uit Engelen, Bokhoven en de Kruiskamp een plek te geven in het leefbaarheidsplan en het overleg met omwonenden.
Wethouder steunt motie over kwaliteit opvang
De wethouder kan zich vinden in een motie van VVD, Rosmalens Belang, SP, Gewoon Ge-Dreven en 50PLUS over de kwaliteit van de opvang.
In de motie vragen de partijen om bij de vergunningverlening nadrukkelijk te beoordelen of de veiligheid en gezondheid van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen op De Beverspijken 2 voldoende zijn geregeld. De gemeenteraad moet daar vervolgens over worden geïnformeerd.
Volgens de wethouder sluit dit precies aan bij wat het college wil. Hij
Vergadering gaat verder, wethouder aan het woord
Wethouder Pieter Paul Slikker is nu aan het woord. Hij reageert op de 19 moties die zijn ingediend. Hij begint met de moties van onder andere de PVV die zeggen helemaal geen opvang in de gemeente te willen. Daar is hij helder over. Dat wil hij niet. Ook komen er na de opvang in Engelen geen nieuwe opvang bij. "Met deze opvang erbij voldoen we aan onze taakstelling."
Het is pauze
Er is pauze tijdens de vergadering. Die gaat om kwart over tien verder. In de zaal beneden zitten niet zo veel mensen meer.
50PLUS wil 24 uur per dag toezicht bij opvang
Henry Liebregts van 50PLUS zorgt kort voor een luchtig moment in de raadzaal als hij zijn bril kwijt is. “Ja, 50PLUS”, grapt hij zelf.
Daarna gaat het debat verder over de opvanglocatie in Engelen. Volgens Liebregts is honderd procent veiligheid nooit te garanderen. Daarom wil 50PLUS dat er 24 uur per dag professionele beveiliging en toezicht aanwezig is. Dat moet volgens de partij een harde voorwaarde worden.
Liebregts benadrukt dat het gaat om jongeren die zonder ouders zijn gevlucht. “Kinderen die oorlog en angst hebben gekend die onze jeugd hopelijk nooit hoeft mee te maken.”
FvD wil geen opvang in Engelen
Forum voor Democratie is tegen de komst van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Fractievoorzitter Ramon van Asch wijst op de weerstand onder inwoners. Sinds de plannen bekend zijn, hangen er volgens hem veel vlaggen en protestborden in het dorp.
Volgens Van Asch gaat het om een “mateloos impopulaire beslissing” waar volgens hem niemand op zit te wachten. Hij noemt zaken als geur, vrachtverkeer en de geschiktheid van de locatie bijzaken. Volgens FvD laat het aantal maatregelen dat nodig is juist zien dat de opvang niet past.
De partij zegt dat Engelen niet het volgende Ter Apel of Budel wil worden. FvD roept het college op af te zien van de opvang en ook andere opvanglocaties in de gemeente te sluiten.
Van Hattem bijna door zijn interrupties heen
PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem heeft tijdens het debat bijna al zijn interrupties gebruikt. Vooraf was afgesproken dat iedere partij vijftien keer mag onderbreken. Van Hattem staat inmiddels op veertien interrupties en heeft dus nog één keer de mogelijkheid om in te grijpen.
De wethouder reageert straks op de inbreng van de gemeenteraad en gaat daarbij ook in op de ingediende moties. Daarna volgt nog een tweede termijn, waarin de partijen opnieuw kunnen reageren.
Burgemeester Jack Mikkers laat voor de pauze nog weten hoeveel interrupties elke partij nog heeft.
PRO wil opvang goed regelen en vertrouwen in Engelen herstellen
PRO vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om opvang mogelijk te maken, maar ook om ervoor te zorgen dat dit goed geregeld wordt.
Fractievoorzitter Femke Hoekstra zegt dat er duidelijke afspraken moeten komen over onder meer toezicht en veiligheid. Volgens PRO moet het mogelijk zijn om een veilige plek te bieden aan kinderen op de vlucht én tegelijkertijd de leefbaarheid in Engelen te bewaken.
De partij vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt aan herstel van het vertrouwen in het dorp. Volgens Hoekstra heeft de discussie over de opvang deze zomer voor veel polarisatie gezorgd in Engelen.
Rosmalens Belang steunt opvang maar benadrukt leefbaarheid
Rosmalens Belang steunt de komst van opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Fractievoorzitter Johan Kouwenberg noemt de opvang een landelijke opgave en een wettelijke verplichting waar ook Den Bosch verantwoordelijkheid voor moet nemen.
Volgens Kouwenberg is het niet voor het eerst dat de gemeente asielzoekers opvangt. Hij verwijst naar de opvang bij het Autotron in 2015, waar volgens hem ook zorgen waren, maar waar de leefbaarheid in de omgeving behouden bleef.
Rosmalens Belang denkt dat dit ook in Engelen moet kunnen lukken. De partij vindt dat veiligheid en leefbaarheid goed geregeld moeten worden. Volgens Kouwenberg ligt er inmiddels een uitgebreid plan met onder meer een leefbaarheidsplan en toezicht.
De partij wil ook blijven investeren in Engelen.
Luisteraars haken af
In het begin van de vergadering waren er ongeveer 200 bezoekers bij de raadsvergadering. Maar het zaaltje beneden ziet er erg leeg uit nu. Daar zitten zo'n veertig mensen nog te kijken op een scherm naar de vergadering. Beveiligers en vier agenten zitten er rustig bij.
D66: vraag is niet óf er opvang komt, maar hoe
D66 steunt de komst van opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Fractievoorzitter Steven Elders zegt dat de vraag volgens de partij niet is óf deze jongeren worden opgevangen, maar hoe dat gebeurt.
D66 wil dat jongeren uit Engelen, de wijk De Kruiskamp en Bokhoven meer worden betrokken bij de plannen. Volgens Elders heeft het debat over de opvang veel gevraagd van het dorp. De discussie heeft volgens hem voor verdeeldheid gezorgd tussen inwoners.
“Die verschillen kunnen we niet zomaar wegpoetsen”, zegt Elders. Volgens D66 is het daarom belangrijk om weer te werken aan rust en veiligheid in Engelen. “Welk standpunt je ook hebt, iedereen heeft daar baat bij.”
SP steunt opvang, maar wil streng toezicht op locatie
De SP steunt de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Volgens fractievoorzitter Bram Rovers gaat het daarbij niet alleen om de spreidingswet, maar ook om het bieden van een plek aan mensen die zelf op de vlucht zijn.
De partij ziet graag dat opvangplekken over de hele gemeente worden verspreid. Volgens Rovers passen vijftig jongeren wel bij Engelen, maar heeft de SP nog veel zorgen over de geschiktheid van de locatie. “Laat het maar zien”, zegt hij over de plannen van het college en het COA om het pand geschikt te maken.
De SP wil dat de gemeenteraad streng toeziet op de vergunningverlening. Ook moet duidelijker worden wat er gebeurt als afspraken niet worden nagekomen.
Daarnaast dient de partij samen met andere partijen een motie in om te investeren in de gemeenschap van Engelen. Volgens Rovers is er de afgelopen zomer veel gebeurd en moet de sociale samenhang in het dorp worden hersteld. “Dit is geen wisselgeld of goedmakertje, maar een investering die sowieso nodig is.”
Bossche Groenen willen lessen trekken uit proces opvang Engelen
De Bossche Groenen vinden dat de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen belangrijk is, maar benadrukken dat het proces rond de komst van de locatie in Engelen niet makkelijk is geweest.
Fractievoorzitter Judith Hendricks zegt dat veel inwoners en raadsleden het gevoel hebben gehad dat er te weinig ruimte was om mee te praten over alternatieven. Volgens haar is juist bij gevoelige onderwerpen een goed gesprek belangrijk.
“Dat betekent niet dat iedereen zijn zin krijgt”, zegt Hendricks. Wel moeten vooraf duidelijk zijn welke keuzes al vaststaan en waar inwoners nog invloed op hebben.
De Bossche Groenen dienen daarom een motie in om het proces te evalueren en lessen te trekken voor toekomstige besluitvorming. Volgens Hendricks moeten mensen zich meegenomen voelen in een besluit, ook als ze het er niet mee eens zijn.
Gewoon Ge-Dreven wijst opvanglocatie Engelen af
Gewoon Ge-Dreven is tegen de komst van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Beverspijken. Fractievoorzitter Sjef van Creij vindt een opvangplek “weggemoffeld op een industrieterrein” niet geschikt.
Volgens Van Creij moet de gemeente er in de eerste plaats zijn voor de eigen inwoners. “Onze eigen kinderen eerst en dan de vluchtelingen.”
De partij zet ook vraagtekens bij het leefbaarheidsplan. Volgens Van Creij heeft zo’n plan weinig zin als het COA geen handtekening onder de afspraken zet. Ook vindt hij dat de omvang van het plan laat zien dat de locatie niet geschikt is.
Gewoon Ge-Dreven is tegen de opvang, maar wil in ieder geval voorkomen dat de locatie langer dan vijftien jaar gebruikt wordt. De partij wil geen mogelijkheid tot verlenging.
Leefbaar 's-Hertogenbosch wil opvang, maar niet ten koste van kwaliteit
Leefbaar ’s-Hertogenbosch is kritisch op de plannen voor de opvang van vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Fractievoorzitter Maarten Kagie zegt dat de partij vindt dat er te weinig aandacht is voor de kwaliteit van de opvang en de gevolgen voor de omgeving.
Volgens Kagie roept het plan veel vragen op. “Hoe leg je uit dat je vijftig minderjarige vreemdelingen gaat opvangen in een bedrijfspand?” Ook vraagt hij zich af of de opvang voldoet aan de voorwaarden die de gemeente zelf heeft gesteld.
Volgens Leefbaar moet de gemeenteraad kiezen: meegaan met de druk vanuit Den Haag of vasthouden aan eigen principes. De partij benadrukt dat kleinschaligheid en huiselijke rust belangrijk zijn voor jongeren die vaak traumatische ervaringen hebben meegemaakt.
Kagie wil de opdracht teruggeven aan het college en met een nieuw plan voor de opvang van de jongeren komen. “Opvang ja, maar dan wel goed”, zegt Kagie.
Zo ziet het er uit tijdens de vergadering
Hier kan je live de vergadering meekijken
VVD steunt opvangplan maar wil duidelijke afspraken
De VVD steunt het plan voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen, maar noemt De Beverspijken geen ideale locatie.
Fractievoorzitter Pieter Schuurmans zegt dat de partij de zorgen van omwonenden en bedrijven heeft gehoord. “Dat wuiven we niet weg.” Tegelijkertijd vindt de VVD dat de gemeente ook haar verantwoordelijkheid moet nemen.
Volgens Schuurmans is het belangrijk dat er goed wordt gecontroleerd of afspraken worden nagekomen. “Vertrouwen is goed, controleren is beter.” Niet omdat de partij verwacht dat het misgaat, maar omdat het om een opvanglocatie voor vijftien jaar gaat.
De VVD wil daarom duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er gebeurt als afspraken niet worden nagekomen.
Partij voor de Dieren wil extra aandacht voor veiligheid jonge vluchtelingen
De Partij voor de Dieren wil dat er in het plan voor de opvang in Engelen niet alleen aandacht is voor de omgeving, maar ook voor de veiligheid van de jonge vluchtelingen zelf.
Fractievoorzitter Eileen Samshuijzen vertelt dat de partij op bezoek is geweest bij een andere opvanglocatie. “Het is hartverscheurend wat deze jongeren hebben meegemaakt.”
Volgens de partij moeten de ervaringen van de jongeren worden meegenomen in het leefbaarheidsplan. Er moet volgens Samshuijzen ruimte zijn voor een veilige plek en een eerlijke kans voor deze kinderen.
“Deze kinderen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt in hun thuisland en tijdens hun reis hiernaartoe. We moeten ze veiligheid en barmhartigheid geven.”
PVV wil helemaal geen opvang van amv'ers in Den Bosch
De PVV wil dat er helemaal geen opvang komt voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in Engelen. Fractievoorzitter Alexander van Hattem zegt dat vooral geluisterd moet worden naar de inwoners van het dorp. “Die hebben gezegd dat ze geen amv willen. Wat ons betreft komt die er niet. Nergens in de gemeente.”
De partij noemt het plan van het college een slecht plan en vindt dat de locatie ongeschikt is. Samen met Leefbaar ’s-Hertogenbosch, Gewoon Ge-dreven en Forum voor Democratie dient de PVV een motie in om de opvang niet mogelijk te maken.
Daarnaast wil de PVV dat Den Bosch bij de provincie aangeeft geen asielzoekers meer te willen opvangen. Ook heeft de partij moties aangekondigd over de geschiktheid van de locatie en de beschikbaarheid van politiecapaciteit.
CDA noemt het een dilemma
Het CDA spreekt van een dilemma rondom de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Fractievoorzitter Robert Rademakers zegt dat jonge mensen die vluchten een veilige plek verdienen, maar dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft richting de inwoners van Engelen.
Volgens het CDA voldoet de locatie op dit moment 'maar net' aan de voorwaarden. De partij wil daarom extra aandacht voor onder meer een veilige fietsroute, het Engelenmeer en betrouwbaar openbaar vervoer.
Het CDA dient samen met Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Gewoon Gedreven een motie in waarin wordt gevraagd om vooraf duidelijke afspraken te maken over wat er gebeurt als het COA zich niet aan de afspraken houdt
Daarnaast wil het CDA samen met inwoners werken aan herstel van de sociale samenhang in Engelen. Volgens Rademakers is het belangrijk dat het dorp weer één geheel wordt. Denk aan steun aan verenigingen.
Alexander van Hattem van de PVV noemt dit wat kruimels geven aan Engelen. Er klinkt gejuich uit de meekijkzaal. Burgemeester Jack Mikkers roept op tot rust.
Debat over opvang in Engelen gaat beginnen
Er is net gestemd om door te gaan met het experiment om door te gaan met het kleine nieuwe stembiljet. Nu dit is afgerond gaat het raad nu praten over de opvang in Engelen.
Publieke tribune zit zo goed als vol, de kijkzaal heeft nog genoeg plek
Hoe zal het debat over de opvang gaan
Het college van Den Bosch wil dat het COA het pand aan De Beverspijken 2 gaat gebruiken voor de opvang van vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het gaat om jongeren van 15 tot 18 jaar die maximaal vijftien jaar op deze plek kunnen verblijven.
Volgens het college is de locatie geschikt en voldoet deze aan de eerder afgesproken voorwaarden, zoals onderwijs, medische zorg, begeleiding en veiligheid. De jongeren krijgen begeleiding van COA-medewerkers en er is 24 uur per dag personeel aanwezig op de locatie.
De gemeenteraad kan vanavond wensen en bedenkingen meegeven via moties. In totaal zijn negentien moties ingediend over de geplande opvang in Engelen. Elke partij zal straks zijn visie geven over de plannen. Later op de avond wordt er over de moties gestemd.
De aangenomen moties worden meegenomen voordat het college een definitief besluit neemt. Het wel of niet laten komen van deze opvang is een besluit wat het college van burgemeester en wethouders neemt. De beslissing ligt dus niet bij de gemeenteraad.
Opvang Engelen later in de vergadering
Het debat over de opvang begint niet om zeven uur. Eerst zijn er nog zeven andere agendapunten. Een van die agendapunten is bijvoorbeeld de installatie van een nieuw raadslid. Maar ook een zogenoemd licht bespreekstuk zoals het kleine stembiljet. De vergadering begint met een vragenhalfuurtje.
Meer beveiliging rond het stadhuis
Dat er veel spanning rondom de opvang hangt wordt ook voorafgaand aan de raadsvergadering duidelijk. Beveiligers zijn ingevlogen en een vluchtroute voor de raadsleden wordt besproken voor als het uit de hand loopt. De sfeer buiten is gemoedelijk.
Demonstratie voor het gemeentehuis
Er is buiten een demonstratie tegen de plannen van de opvang. Er staan 50 stoelen voor het stadhuis. Op de stoelen staan bordjes met teksten vol met argumenten waarom de opvang er niet zou moeten komen. Er staan honderd mensen buiten. Het zijn leden van onder andere Defend Den Bosch en inwoners van Engelen die buiten staan.
Het lijkt erop dat er binnen genoeg plek is voor alle toehoorders. In de raadzaal is plek voor 50 man publiek. Maar er is ook een zaal met een scherm. Daar is plek voor 250 mensen. De vergadering begint om zeven uur.
Hier gaat het over
Wil je preciezer weten waar de gemeenteraad over vergadert? Dat kan je hier lezen.
De afgelopen maanden was er regelmatig protest tegen de opvang. Ook werden er huizen in het dorp Engelen beklad. Wil je nog even teruglezen hoe het de afgelopen tijd ging in Engelen? Dat kan je hier lezen.