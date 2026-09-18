LIVE 112-nieuws | Explosie bij broodjeszaak in Geldrop, omgeving afgezet | Auto schept scooterrijder in Eindhoven, man zwaargewond naar ziekenhuis

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:42 Explosie bij broodjeszaak in Geldrop, omgeving afgezet Bij een broodjeszaak aan de Heuvel in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag rond één uur een explosie afgegaan. Daarbij raakte niemand gewond. Door de knal sprong er een ruit kapot. Er liggen veel glasscherven op straat. Lees verder