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LIVE 112-nieuws | Explosie bij broodjeszaak in Geldrop, omgeving afgezet | Auto schept scooterrijder in Eindhoven, man zwaargewond naar ziekenhuis
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Liveblog
05:42
Explosie bij broodjeszaak in Geldrop, omgeving afgezet
Bij een broodjeszaak aan de Heuvel in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag rond één uur een explosie afgegaan. Daarbij raakte niemand gewond. Door de knal sprong er een ruit kapot. Er liggen veel glasscherven op straat.
05:34
Auto schept scooterrijder in Eindhoven, man zwaargewond naar ziekenhuis
Een scooterrijder is donderdagavond op de Antony Fokkerweg in Eindhoven zwaargewond geraakt nadat hij werd geschept door een auto.
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