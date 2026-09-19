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LIVE 112-nieuws | Vandalen teisteren wijk Breda: ruit huis ingegooid, auto en dixi uitgebrand | Fietser zwaargewond op spoorwegovergang, kwam in botsing met trein
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Liveblog
07:56
Vandalen teisteren wijk Breda: ruit huis ingegooid, auto en dixi uitgebrand
De wijk Heuvel in Breda is vrijdagnacht en zaterdagochtend vroeg geteisterd door vandalen. Een auto, een mobiel toilet en een kliko gingen in vlammen op en een ruit van een huis werd ingegooid met een baksteen.
05:57
Fietser zwaargewond op spoorwegovergang, kwam in botsing met trein
Een fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt op de beveiligde spoorwegovergang aan de Sint Maartenstraat in Oud Gastel. Hij kwam in botsing met een trein.
05:53
Man vast na steken vrouw in huis in Eindhoven
Een 32-jarige man is vrijdagnacht aangehouden na het steken van een 28-jarige vrouw in een huis aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. De man is vastgezet.
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