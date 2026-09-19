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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Vandalen teisteren wijk Breda: ruit huis ingegooid, auto en dixi uitgebrand | Fietser zwaargewond op spoorwegovergang, kwam in botsing met trein

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

07:56

Vandalen teisteren wijk Breda: ruit huis ingegooid, auto en dixi uitgebrand

De wijk Heuvel in Breda is vrijdagnacht en zaterdagochtend vroeg geteisterd door vandalen. Een auto, een mobiel toilet en een kliko gingen in vlammen op en een ruit van een huis werd ingegooid met een baksteen. 

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05:57

Fietser zwaargewond op spoorwegovergang, kwam in botsing met trein

Een fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt op de beveiligde spoorwegovergang aan de Sint Maartenstraat in Oud Gastel. Hij kwam in botsing met een trein. 

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05:53

Man vast na steken vrouw in huis in Eindhoven

Een 32-jarige man is vrijdagnacht aangehouden na het steken van een 28-jarige vrouw in een huis aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. De man is vastgezet.

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