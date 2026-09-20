Ook deze bestuurders dachten meteen aan iets anders na hun aanrijding

Een flinke klap, een hoop brokstukken en vervolgens… een opmerkelijke actie. De bestuurder die zaterdagnacht in Goirle tegen een lantaarnpaal knalde, nam voordat hij vluchtte nog snel zijn kenteken mee. Hij is zeker niet de eerste automobilist die na een crash iets opvallends doet: deze bestuurders maakten het na hun botsing ook héél bont.

Eerst lachgas veilig stellen

Nadat een automobilist tegen een auto met daarin een ouder stel crashte maakte de bestuurder zich maar over één ding druk: hij verstopte een aantal lachgastanks eerst even zorgvuldig onder een geparkeerde auto. Daarna ging hij niet naar zijn vrienden in de auto, of naar het oudere stel in de andere auto. Hij ging vervolgens wel tien minuten in een steegje om de hoek staan wachten om te zien wat er zou gebeuren nadat hij de tanks verstopt had.

Dronken bestuurder schroeft kenteken eraf voordat hij vlucht

In Oisterwijk speelde zich een soortgelijk scenario af als dit weekend in Goirle. Een, dit keer dronken, bestuurder crasht met een auto met vier inzittenden door het prikkeldraad een weiland op. Daar probeerde de zondagsrijder nog door het weiland weg te rijden. Toen hij merkte dat dat toch niet zo'n goed idee was, omdat hij in een greppel belandde, vluchtte ook hij weg. Maar niet voordat hij het kenteken van zijn auto eraf schroefde.

Dronken bestuurder crasht door prikkeldraad (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Hond van radio-dj rent in paniek weg na crash

Bij het volgende voorbeeld vlucht niet de bestuurder weg, maar zijn hond. Radio-Veronica-dj Niek van der Bruggen uit Eindhoven sloeg met zijn auto zes keer over de kop op de afrit van de A2 bij Zijderveld. Hij kon wonder boven wonder na het ongeluk nog zelf uit zijn auto stappen samen met zijn golden retriever. Maar hond Puck raakte in paniek en rende de snelweg op. Niet getreurd: na een lange zoektocht werd Puck weer herenigt met haar baasje.

De dj sloeg zes keer over de kop (foto: RBF Media en Radio 538).

Man rijdt spoor op en zwijgt

En in de witte winterdagen die we tijdens het begin van dit jaar gekend hebben reed een Duitse bestuurder in Heeze het spoor op. Hij sloeg bij de spoorbomen rechtsaf in plaats van rechtdoor te rijden. Harstikke gevaarlijk natuurlijk. Het treinverkeer werd plat gelegd, maar het opvallende aan dit verhaal is dat de desbetreffende 27-jarige bestuurder juist niet vluchtte. Hij werd verhoord door de politie maar wilde helemaal niks zeggen. Vermoed werd dat hij onder invloed was, maar ook aan de alcoholtest wilde de man niet meewerken. Daarom werd hij meegenomen naar het bureau.

Door deze auto op het spoor rijden er geen treinen richting Limburg (foto: ingestuurd).

Te veel videospellen gespeeld

En de laatste automobilist van dit bericht heeft te veel videospellen gespeeld en films gekeken. Hij stapte tijdens een verkeersruzie in Oudenbosch uit zijn bestelbus om verhaal te halen bij de andere automobilist. Er is alleen een klein detail: hij deed dat met een honkbalknuppel. Volgens de melder was een bestelbus tegen zijn auto gereden en werd hij met een honkbalknuppel bedreigd door de bestuurder van de bestelbus. Die is daarna weggereden. De melder is hem achtervolgd, daardoor kon de man worden aangehouden. Hij reed die dag zeker geen homerun want hij bleek onder invloed van alcohol en met een ingenomen rijbewijs te rijden. In zijn bus werd ook nog een mes gevonden en al zijn daden waren te zien op de dashcam van de andere bestuurder.

De automobilist had een mes en knuppel op zijn stoel liggen (foto: Politie Roosendaal).