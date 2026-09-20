Asielopvang Den Bosch en 60-jarig Evoluon: dit gebeurde deze week

De vliegende schotel van Eindhoven die zestig wordt en een raadsvergadering over de geplande asielopvang in Den Bosch. Er gebeurde deze week weer een hoop in de provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

De vliegende schotel van Eindhoven wordt zestig. Het Evoluon, een cadeau van Philips aan de stad ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum in 1966, is nog steeds het bekendste gebouw van de stad. "Dit is een icoon, het symbool van Eindhoven", zegt architectuurhistoricus Ren Erven. De betonnen schotel met 32 meter hoogte en 77 meter doorsnede leek te zweven en was voor vele generaties schoolkinderen een onvergetelijke ervaring. In topjaar 1970 kwamen er 527.000 bezoekers.

Lees hier het hele verhaal: Evoluon wordt 60: 'Dit is hét symbool van Eindhoven'

Dennis van Esch (38) uit Veghel verloor zijn benen door een bermbom tijdens een missie in Afghanistan in 2009. "Ik vind het erg spannend, maar ik doe het om mijn collega-militairen die niet meer leven te eren", zegt Dennis over zijn toespraak bij de Herdenking Brabants Gesneuvelden. De veteraan moest na de aanslag opnieuw leren leven en werkt nu als conciërge op de kazerne in Oirschot. Zijn tatoeage met de tekst 'vulneratus, nec victus' (gewond, maar niet verslagen) zegt alles over hem.

Lees hier het verhaal van Dennis: Dennis is beide benen kwijt en spreekt bij Herdenking Brabants Gesneuvelden

In zijn wekelijkse Stuifmail helpt boswachter Frans Kapteijns lezers met natuurvragen. Dit keer gaat het over twee parende huisjesslakken met verschillende kleuren (beide zwartgerande tuinslakken met polymorfisme), een populierenpijlstaart op een autoband, een zeldzaam blauw weeskind aan de muur, een zilveren boomkussen op een omgehakte boom en een vrouwtje zwarte roodstaart in de Voralberg. Frans legt uit dat gewone huisjesslakken in vele kleuren voorkomen en dat het zilveren boomkussen eigenlijk een slijmzwam is.

Check het hier: Frans weet wat voor iets vreemds Jeanette op een omgehakte boom zag

De gemeenteraad van Den Bosch vergaderde woensdag over de geplande opvang voor vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Het college vindt de locatie aan De Beverspijken geschikt, maar er is duidelijk weerstand vanuit het dorp. Er werden negentien moties ingediend, waarvan meerdere werden aangenomen over veiligheid, leefbaarheid en extra investeringen in Engelen. Een motie om de opvang tegen te houden kreeg geen meerderheid. Buiten het stadhuis demonstreerden vijftig mensen met lege stoelen als protest. De eindbeslissing ligt bij het college van burgemeester en wethouders.

Lees hier de hele verslaggeving: Alle ogen op raad Den Bosch bij debat over asielopvang Engelen