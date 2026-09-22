Juwelier leeft nog elke dag met gevolgen van 'domme keuze' van Zakaria
Twee ramkraken in een jaar tijd. Het overkwam juwelier Mustafa Alzuhariy (43) uit Breda. Hij is nog aan het bijkomen van de kraak die eind augustus op zijn zaak werd gepleegd, maar maandag stond de verdachte van de ramkraak van september vorig jaar voor de rechter.
De 21-jarige Zakaria Y. gaf in de rechtbank van Breda toe dat hij betrokken was bij de ramkraak vorig jaar. Hij noemt het zelf een 'domme keuze'. Maar Mustafa leeft nog elke dag met de gevolgen van die keuze.
Bij Breda Juweliers aan de Ginnekenstraat in het centrum van de stad wordt volop gewerkt. Er wordt gezaagd en geklust en de deur moet nog een likje verf krijgen. Mustafa zelf gaat intussen ook door met zijn eigen werkzaamheden. Hij oogt vermoeid. Zelf zegt hij dat dat komt door alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
Want de ramkraak van september vorig jaar was niet de enige keer dat zijn juwelierszaak doelwit was van een kraak. Dit jaar, eind augustus, was het opnieuw raak. En terwijl maandag de strafzaak van de eerste ramkraak dient, is Mustafa dus nog bezig met het herstellen van de schade van de tweede.
Zakaria deed ramkraak voor 3000 euro
Zakaria Y. is één van drie mannen die volgens het Openbaar Ministerie in september 2025 de ramkraak pleegden. Met een auto werd meerdere keren tegen de dubbele rolluiken van de winkel gereden. Daarna werden gouden en diamanten sieraden meegenomen. De schade liep volgens justitie op tot ongeveer 150.000 euro. Ook moest de zaak tijdelijk dicht.
In de rechtbank vertelt Zakaria dat hij wist dat er iets zou gebeuren, maar niet dat het om een ramkraak ging. Hij zou zijn benaderd omdat er geld te verdienen viel met een inbraak, hij kreeg daarvoor 3000 euro toegezegd. "Het valt niet goed te praten. Het is een domme keuze die ik heb gemaakt", zegt hij. En dat blijft hij tijdens de zitting herhalen.
Strafeis veel te laag
Het Openbaar Ministerie wil dat Zakaria anderhalf jaar de cel in gaat. Volgens juwelier Mustafa staat dat niet in verhouding tot de gevolgen van een ramkraak voor hem en zijn collega's: "Er zijn zoveel ramkraken op juweliers door heel het land. Als de straffen zo laag zijn, blijft het lonen om dit te doen. Dan stopt dit nooit."
Hij hoopt dat de rechter ook kijkt naar de impact die ramkraken hebben op andere juweliers. "Wie beschermt ons?", vraagt hij zich af.
Zakaria zit inmiddels zo'n zes maanden vast. Hij zegt veel te hebben nagedacht over zijn keuzes. Dat hij er nu niet kan zijn voor zijn zieke vader van 81 en voor zijn familie, raakt hem, zo geeft hij aan.
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Vluchtte weg voor politie
Maar de rechtbank ziet ook een ander beeld. Zakaria is geen onbekende voor justitie. Hij heeft meerdere veroordelingen op zijn naam staan, onder meer voor straatroof, fraude met betaalmiddelen en drugsfeiten. Een maand nadat hij had vastgezeten voor een misdrijf in 2024, pleegde hij de ramkraak in Breda.
Toen de politie hem in maart dit jaar in zijn woonplaats Amsterdam wilde aanhouden, reed Zakaria weg. Na een achtervolging kon hij worden gepakt. "Het was dom dat ik dat op dat moment heb gedaan", zegt hij. De rechter op zijn beurt vraagt zich af of Zakaria echt afstand kan nemen van de criminaliteit. "Hoe kunt u nu garanderen dat u uit de criminaliteit blijft?", vraagt hij.
Opkomende rapper
Dat wil Zakaria proberen via zijn muziekcarrière. Hij timmert aan de weg als rapper, schrijft teksten en kreeg een contract aangeboden bij een platenlabel. Zijn advocaat benadrukt dat hij talent heeft en zijn leven een andere richting wil geven.
Over twee dingen blijft Zakaria zwijgen tijdens de zitting: wie de andere twee mannen zijn die volgens justitie betrokken zijn bij de kraak en waar de buit is gebleven. Dat steekt Mustafa: "Ik hoop dat ik mijn spullen terugkrijg. Hij weet waar ze zijn en waar ze naartoe zijn gegaan. Ik hoop dat de politie of de rechter ervoor kan zorgen dat ik ze terugkrijg."
De rechtbank in Breda doet op 5 oktober uitspraak.