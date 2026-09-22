Juwelier leeft nog elke dag met gevolgen van 'domme keuze' van Zakaria

Twee ramkraken in een jaar tijd. Het overkwam juwelier Mustafa Alzuhariy (43) uit Breda. Hij is nog aan het bijkomen van de kraak die eind augustus op zijn zaak werd gepleegd, maar maandag stond de verdachte van de ramkraak van september vorig jaar voor de rechter.

De 21-jarige Zakaria Y. gaf in de rechtbank van Breda toe dat hij betrokken was bij de ramkraak vorig jaar. Hij noemt het zelf een 'domme keuze'. Maar Mustafa leeft nog elke dag met de gevolgen van die keuze. Bij Breda Juweliers aan de Ginnekenstraat in het centrum van de stad wordt volop gewerkt. Er wordt gezaagd en geklust en de deur moet nog een likje verf krijgen. Mustafa zelf gaat intussen ook door met zijn eigen werkzaamheden. Hij oogt vermoeid. Zelf zegt hij dat dat komt door alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Want de ramkraak van september vorig jaar was niet de enige keer dat zijn juwelierszaak doelwit was van een kraak. Dit jaar, eind augustus, was het opnieuw raak. En terwijl maandag de strafzaak van de eerste ramkraak dient, is Mustafa dus nog bezig met het herstellen van de schade van de tweede. Zakaria deed ramkraak voor 3000 euro

Zakaria Y. is één van drie mannen die volgens het Openbaar Ministerie in september 2025 de ramkraak pleegden. Met een auto werd meerdere keren tegen de dubbele rolluiken van de winkel gereden. Daarna werden gouden en diamanten sieraden meegenomen. De schade liep volgens justitie op tot ongeveer 150.000 euro. Ook moest de zaak tijdelijk dicht.

Drie weken na de laatste ramkraak wordt er nog volop geklust (foto: Omroep Brabant).

In de rechtbank vertelt Zakaria dat hij wist dat er iets zou gebeuren, maar niet dat het om een ramkraak ging. Hij zou zijn benaderd omdat er geld te verdienen viel met een inbraak, hij kreeg daarvoor 3000 euro toegezegd. "Het valt niet goed te praten. Het is een domme keuze die ik heb gemaakt", zegt hij. En dat blijft hij tijdens de zitting herhalen.

Strafeis veel te laag

Het Openbaar Ministerie wil dat Zakaria anderhalf jaar de cel in gaat. Volgens juwelier Mustafa staat dat niet in verhouding tot de gevolgen van een ramkraak voor hem en zijn collega's: "Er zijn zoveel ramkraken op juweliers door heel het land. Als de straffen zo laag zijn, blijft het lonen om dit te doen. Dan stopt dit nooit." Hij hoopt dat de rechter ook kijkt naar de impact die ramkraken hebben op andere juweliers. "Wie beschermt ons?", vraagt hij zich af. Zakaria zit inmiddels zo'n zes maanden vast. Hij zegt veel te hebben nagedacht over zijn keuzes. Dat hij er nu niet kan zijn voor zijn zieke vader van 81 en voor zijn familie, raakt hem, zo geeft hij aan. Ben je geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Luister dan ook naar onze podcast:

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