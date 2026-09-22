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LIVE 112-nieuws | Brand verwoest auto in Breda | Auto crasht bij McDonald's Udenhout na politieachtervolging, 2 aanhoudingen
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:05
Brand verwoest auto in Breda
Een auto is dinsdagochtend rond zes uur door brand verwoest aan de Frankentalerstraat in Breda. De bestuurder was onderweg toen hij plotseling rook zag. Hij zette de auto daarop direct aan de kant en waarschuwde de hulpdiensten.
06:50
Auto crasht bij McDonald's Udenhout na politieachtervolging, 2 aanhoudingen
Een snelle Volkswagen Golf is maandagnacht rond vier uur gecrasht in de McDrive van de McDonald’s langs de N65 bij Udenhout. Dit gebeurde na een achtervolging door de politie. Volgens de achtervolgende agenten liep de snelheid op tot zo'n 250 kilometer per uur.
05:41
Vuurwerk in beslag genomen bij overlastgevende jongeren Berkel-Enschot
Agenten hebben maandagavond vuurwerk in beslag genomen bij jongeren die overlast veroorzaakten in Berkel-Enschot.
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