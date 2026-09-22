Oorzaak norovirus op introductiekamp Bredase studenten blijft onbekend
Het blijft onduidelijk hoe zeker 175 studenten en begeleiders van de Breda University of Applied Sciences (BUas) ziek werden tijdens het introductiekamp eind augustus. Wel staat vast dat het norovirus de uitbraak veroorzaakte. Dat werd al eerder gedacht, maar het blijkt nu ook uit onderzoek van de GGD.
Al snel werd gedacht dat het misschien aan het eten zou liggen, maar de precieze oorzaak van de virusuitbraak is volgens de GGD niet met zekerheid vast te stellen. “Hoewel enkele voedingsmiddelen in het vragenlijstonderzoek vaker werden genoemd door mensen die ziek werden, werden ook mensen ziek die deze producten níet gegeten hadden”, verklaart de GGD.
Bovendien werden andere mensen juist niet ziek, terwijl ze die producten wél hadden gegeten. “Ook het onderzoek naar de cateraars en het beschikbare voedsel leverde geen aanwijzingen op voor tekortkomingen of besmettingen”, schrijft de GGD.
Ziekenhuis
Veel mensen werden ziek tijdens het introductiekamp in het Belgische Poppel. Ze hadden last van misselijkheid, buikpijn, diarree en moesten braken. De meeste klachten ontstonden in de nacht van 27 op 28 augustus. Een klein aantal studenten werd korte tijd opgenomen in het ziekenhuis.
“Mogelijke verklaringen zijn verspreiding vanuit één of enkele reeds besmette personen, besmetting van voedsel door een besmet persoon of een combinatie van factoren”, denkt de GGD.
Uit laboratoriumonderzoek bij meerdere zieke deelnemers is gebleken dat sprake was van het norovirus. Dit zeer besmettelijke virus veroorzaakt buikgriep en kan zich vooral in situaties waarin veel mensen dicht op elkaar verblijven snel verspreiden. De meeste getroffen personen herstelden volgens de GGD binnen enkele dagen.
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