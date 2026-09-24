Huurscooters en bouwcontainer in brand gestoken in Breda

Opnieuw zijn er in Breda in korte tijd meerdere branden uitgebroken. Deze keer gebeurde dat in de wijk Boeimeer. Onder meer een bouwcontainer en twee huurscooters werden in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken.

De eerste melding kwam iets na kwart over twee vanaf de Baronielaan. Daar stond een bouwcontainer met sloophout in brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Enkele minuten later kreeg de brandweer opnieuw een melding, dit keer van een scooterbrand aan de Karel Doormanlaan. De huurscooter ging volledig in vlammen op. Een tweede huurscooter stond ernaast geparkeerd en liep ook flinke schade op.

Een paar minuten later kwam opnieuw een melding binnen, dit keer van een brand aan de Vriesdongen. Ook daar stond een huurscooter in brand. Van het voertuig bleef niets over.

Omdat de branden in korte tijd en op verschillende locaties zijn ontstaan, wordt brandstichting niet uitgesloten. De politie kwam met meerdere eenheden naar de Bredase wijk en zocht direct naar één of meerdere daders.