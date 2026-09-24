Vrachtwagens op de vluchtstrook: Rijkswaterstaat pakt het aan met paaltjes

Het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens is groot. Daarom voelen chauffeurs zich geregeld genoodzaakt om voor de nacht op de vluchtstrook te parkeren. Dat wordt voortaan een stuk lastiger nu Rijkswaterstaat op meerdere locaties in Brabant speciale paaltjes heeft geplaatst om dat te voorkomen.

De maatregel komt op plekken waar vrachtwagenchauffeurs regelmatig uitweken naar de in- en uitvoegstroken van verzorgingsplaatsen. Volgens Rijkswaterstaat leverde dat gevaarlijke situaties op voor andere weggebruikers. De paaltjes staan in Brabant langs vier snelwegen: de A58 bij Hazeldonk, de A4 bij verzorgingsplaats Zandvliet, de A16 bij de verzorgingsplaatsen Streepland en Den Hoek en op meerdere locaties langs de A67. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nadrukkelijk niet om een landelijke afsluiting van vluchtstroken. De maatregel is beperkt tot specifieke locaties waar het probleem volgens weginspecteurs vaak voorkwam. "Onze weginspecteurs rijden dagelijks over deze wegen. Op deze locaties zagen we zo vaak vrachtwagens staan dat we ons zorgen maakten over de veiligheid", zegt een woordvoerder.

Documentaire 'Parkeerplaats gezocht' Hoe ziet de wereld eruit door de ogen van vrachtwagenchauffeurs die hun leven slijten op het asfalt? Helaas verdwijnen er steeds meer parkeerplaatsen en dat heeft grote gevolgen voor het leven van deze beroepschauffeurs. Hoe overleef je op een plek waar geen basisvoorzieningen zijn, zoals een toilet of andere sanitaire voorzieningen? De documentaire Parkeerplaats gezocht is gratis en zonder account te zien op Brabant+.

Veiligheidsrisico

De organisatie noemt een stilstaande vrachtwagen op een vluchtstrook of vlak bij een in- en uitvoegstrook een serieus risico. Zeker in het donker kunnen zulke voertuigen lastig zichtbaar zijn voor automobilisten. De geplaatste paaltjes zijn volgens Rijkswaterstaat overrijdbaar en getest op een veilige impact met voertuigen. Het doel is niet om chauffeurs te hinderen, maar om te voorkomen dat vrachtwagens op plekken terechtkomen waar een aanrijding ernstige gevolgen kan hebben.