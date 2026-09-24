Vrachtwagens op de vluchtstrook: Rijkswaterstaat pakt het aan met paaltjes
Het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens is groot. Daarom voelen chauffeurs zich geregeld genoodzaakt om voor de nacht op de vluchtstrook te parkeren. Dat wordt voortaan een stuk lastiger nu Rijkswaterstaat op meerdere locaties in Brabant speciale paaltjes heeft geplaatst om dat te voorkomen.
De maatregel komt op plekken waar vrachtwagenchauffeurs regelmatig uitweken naar de in- en uitvoegstroken van verzorgingsplaatsen. Volgens Rijkswaterstaat leverde dat gevaarlijke situaties op voor andere weggebruikers.
De paaltjes staan in Brabant langs vier snelwegen: de A58 bij Hazeldonk, de A4 bij verzorgingsplaats Zandvliet, de A16 bij de verzorgingsplaatsen Streepland en Den Hoek en op meerdere locaties langs de A67.
Volgens Rijkswaterstaat gaat het nadrukkelijk niet om een landelijke afsluiting van vluchtstroken. De maatregel is beperkt tot specifieke locaties waar het probleem volgens weginspecteurs vaak voorkwam. "Onze weginspecteurs rijden dagelijks over deze wegen. Op deze locaties zagen we zo vaak vrachtwagens staan dat we ons zorgen maakten over de veiligheid", zegt een woordvoerder.
Documentaire 'Parkeerplaats gezocht'
Hoe ziet de wereld eruit door de ogen van vrachtwagenchauffeurs die hun leven slijten op het asfalt? Helaas verdwijnen er steeds meer parkeerplaatsen en dat heeft grote gevolgen voor het leven van deze beroepschauffeurs. Hoe overleef je op een plek waar geen basisvoorzieningen zijn, zoals een toilet of andere sanitaire voorzieningen?
De documentaire Parkeerplaats gezocht is gratis en zonder account te zien op Brabant+.
Veiligheidsrisico
De organisatie noemt een stilstaande vrachtwagen op een vluchtstrook of vlak bij een in- en uitvoegstrook een serieus risico. Zeker in het donker kunnen zulke voertuigen lastig zichtbaar zijn voor automobilisten.
De geplaatste paaltjes zijn volgens Rijkswaterstaat overrijdbaar en getest op een veilige impact met voertuigen. Het doel is niet om chauffeurs te hinderen, maar om te voorkomen dat vrachtwagens op plekken terechtkomen waar een aanrijding ernstige gevolgen kan hebben.
Naast de paaltjes houdt Rijkswaterstaat toezicht met weginspecteurs die ook boa-bevoegdheden hebben. Landelijk werden vorig jaar ongeveer 300 processen-verbaal uitgeschreven voor parkeren op de vluchtstrook. Tot en met september dit jaar staat de teller op 287.
Bekend probleem
Dat vrachtwagenchauffeurs soms noodgedwongen uitwijken naar ongewenste plekken, hangt samen met een bredere parkeerproblematiek. Eerder werd bekend dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 43 miljoen euro beschikbaar stelt om extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens te realiseren en bestaande locaties uit te breiden.
Uit onderzoek bleek dat Nederland duizenden parkeerplaatsen voor vrachtwagens tekortkomt. In Brabant loopt dat op tot een tekort van 776 parkeerplekken. Alleen in Limburg is het probleem nog groter: daar ontbreekt dagelijks ruimte voor zo'n 1.551 vrachtwagens.
Chauffeurs zijn gebonden aan de rij- en rusttijdenwet. Die wet bepaalt onder meer dat chauffeurs maximaal negen uur per dag mogen rijden en twee dagen per week maximaal tien uur. Chauffeurs die dat overschrijden, riskeren hoge boetes.
Drukke corridors
Dat het juist in deze provincies misgaat, is niet zo gek, legt Rijkswaterstaat uit. Vanaf de havens rijden veel vrachtwagens via het zuiden van Nederland naar België en Duitsland. Daardoor behoren onder meer de A16, A58 en A67 tot de drukste vrachtwagencorridors van het land.
Volgens Rijkswaterstaat zijn er op sommige plekken alternatieven beschikbaar, zoals de grote beveiligde truckparkings bij Hazeldonk. Toch erkent de organisatie dat chauffeurs nog steeds kunnen worden geconfronteerd met volle parkeerplaatsen. De miljoeneninvestering die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van plan is te doen, moet ervoor zorgen dat de capaciteit flink omhooggaat, zodat tekorten ook in de toekomst kunnen worden voorkomen.
De paaltjes lossen het tekort niet op, benadrukt Rijkswaterstaat, maar moeten wel voorkomen dat het parkeerprobleem leidt tot gevaarlijke situaties op de snelweg.
De documentaire Parkeerplaats gezocht is gratis en zonder account te zien op Brabant+.