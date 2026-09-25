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LIVE 112-nieuws | Auto's botsen op elkaar in Rijen, weg bezaaid met brokstukken
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Liveblog
05:48
Auto's botsen op elkaar in Rijen, weg bezaaid met brokstukken
Twee automobilisten zijn vrijdagochtend op elkaar gebotst in Rijen. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Rijksweg met de Oosterhoutseweg.
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