Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Brand in afvalhoop bij boerderij zorgt voor veel rook | Bestuurder snelle Audi vlucht nadat hij auto crasht en lanceert op rotonde

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:43

Brand in afvalhoop bij boerderij zorgt voor veel rook

Bij een boerderij aan de Hutsebergweg in Milheeze is zaterdagnacht brand uitgebroken. Er werden meerdere brandweerwagens opgeroepen, maar bij aankomst bleek er een berg snoeiafval in brand te staan op het erf.

Lees verder

06:37

Bestuurder snelle Audi vlucht nadat hij auto crasht en lanceert op rotonde

Een auto is zaterdagavond zwaar beschadigd geraakt toen die van de weg raakte op de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle. De Audi RS6 raakte eerst van de weg en werd vervolgens op een rotonde gelanceerd. De bestuurder van de wagen ging er na het ongeluk vandoor.

Lees verder

06:10

Bestelbusje brandt uit middenin Dongense woonwijk

Aan de Meidoornstraat in Dongen is zaterdagnacht een bestelbusje uitgebrand. Het vuur werd rond kwart voor één ontdekt. Meerdere buurtbewoners vermoeden dat de brand is aangestoken.

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.