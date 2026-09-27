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LIVE 112-nieuws | Brand in afvalhoop bij boerderij zorgt voor veel rook | Bestuurder snelle Audi vlucht nadat hij auto crasht en lanceert op rotonde
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:43
Brand in afvalhoop bij boerderij zorgt voor veel rook
Bij een boerderij aan de Hutsebergweg in Milheeze is zaterdagnacht brand uitgebroken. Er werden meerdere brandweerwagens opgeroepen, maar bij aankomst bleek er een berg snoeiafval in brand te staan op het erf.
06:37
Bestuurder snelle Audi vlucht nadat hij auto crasht en lanceert op rotonde
Een auto is zaterdagavond zwaar beschadigd geraakt toen die van de weg raakte op de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle. De Audi RS6 raakte eerst van de weg en werd vervolgens op een rotonde gelanceerd. De bestuurder van de wagen ging er na het ongeluk vandoor.
06:10
Bestelbusje brandt uit middenin Dongense woonwijk
Aan de Meidoornstraat in Dongen is zaterdagnacht een bestelbusje uitgebrand. Het vuur werd rond kwart voor één ontdekt. Meerdere buurtbewoners vermoeden dat de brand is aangestoken.
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